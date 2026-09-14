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MLB／岡本和真32轟續推高藍鳥隊史 追平日本右打最多轟紀錄

中央社／ 綜合外電報導
岡本和真敲出本季第32轟。 路透
岡本和真敲出本季第32轟。 路透

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多倫多藍鳥隊日本重砲手岡本和真今天在主場對上巴爾的摩金鶯隊時，敲出本季第32轟，持續更新藍鳥隊新人紀錄之外，也與鈴木誠也並列，成為MLB日本右打最多轟的紀錄保持人。

日媒「體育報知」報導，岡本目前30歲，先前效力於日職讀賣巨人隊11年，在本季轉戰美國職棒大聯盟MLB。他今天以第4棒、三壘手之姿先發，並在5局下瞄準第9顆來球，揮出他MLB菜鳥球季第32轟。這顆紅不讓的飛行距離約121.6公尺。

而岡本開轟之前，藍鳥隊第2棒打者史普林格（George Springer）與第3棒打者小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在同一局接連揮出陽春砲。再加上岡本的全壘打，就是連續3棒開轟，使主場氣氛「嗨」到最高點。

岡本這顆紅不讓追上芝加哥小熊隊32歲外野手鈴木誠也的紀錄，兩人並列為MLB右打最多轟的日本選手；另外，岡本也超越讀賣巨人隊大前輩、松井秀喜闖蕩MLB第2年，所創下MLB單季個人最多31轟的紀錄。

此外，岡本今天也繼續更新藍鳥隊新人最多轟紀錄，而且本季所貢獻的85分打點，超越辛斯基（Eric Hinske）2002年所締造的藍鳥隊新人最多84分打點紀錄。

岡本今天與隊友在5局下灌進3分後，藍鳥隊以4比1領先金鶯隊。藍鳥隊接著又在8局下奪下4分後，終場以8比1贏球。

日本放送協會（NHK）報導，岡本本季第32轟出爐後，暫時領先其他MLB日本球員本季的全壘打數，其中包含同為MLB新人的芝加哥白襪隊日本巨砲村上宗隆，以及洛杉磯道奇隊球星大谷翔平。村上與大谷本季已分別揮出31轟與30轟。

藍鳥 岡本和真 新人

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