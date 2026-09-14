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MLB／道奇大物首安開轟仍不夠？ 羅伯茲看出德保拉「最重要課題」

聯合新聞網／ 綜合報導
德保拉今日用「首安就開轟」證明自己的球棒已經準備好了，然而總教練羅伯茲點出現階段最需要補強的環節。 法新社
德保拉今日用「首安就開轟」證明自己的球棒已經準備好了，然而總教練羅伯茲點出現階段最需要補強的環節。 法新社

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道奇21歲超級大物德保拉（Josue De Paula）今日用「首安就開轟」證明自己的球棒已經準備好了，然而總教練羅伯茲（Dave Roberts）在盛讚他繳出「完美的一天」之餘，也直接點出這名頭號新秀現階段最需要補強的環節。

羅伯茲先是對德保拉打出的內容讚不絕口，「那是一個非常棒的時刻。他在球數落後後持續把球破壞掉，留在這個打席裡，最後等到一個好的球數，然後拉出一發全壘打。其實那顆球投得還不錯，但他的表現真的很棒。」

「接著他又差一點把另一球打出全壘打牆，還選到一次保送，所以他今天可以說是完美的一天，而且帶來了大量年輕人的熱情，真的替球隊注入很多能量。你可以看得出來，他今天並沒有急著去追求安打。他一直都非常棒，今天也讓他在守備上打了5、6局，這也很好。」

不過，羅伯茲坦言目前德保拉的守備能力仍落後於打擊，儘管球隊近期很滿意他的進步，他也開始跟著三壘指導教練艾柏（Dino Ebel）建立賽前守備訓練流程，但仍希望他真正理解守備的重要性。

「坦白說，我不認為他現在對守備的重視程度，已經達到未來應該有的程度。這件事情必須變得重要。尤其到了大聯盟，每一個出局數都很重要，把該抓的出局數拿下來非常重要。他還很年輕，只有21歲。他的球棒毫無疑問把他帶到了這裡，但我們的工作，就是讓他重視守備，並且成為一名更好的防守者。」

道奇 羅伯茲 德保拉 教練 大聯盟

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