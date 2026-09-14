MLB／「生涯首安開轟」還險忘跑壘！道奇大物德保拉自信喊：我不需要改變

道奇超級大物德保拉（Josue De Paula）今日面對馬林魚，不僅在4局上敲出生涯首安，更把首安變成一發飛行距離416英尺（約127公尺）的3分砲，全場2支2，包括1支二壘安、1發3分砲，另選到1次保送，完美上壘3次。德保拉賽後也不禁喊道，「真的太瘋狂了。」

4局上，道奇靠著史密斯（Will Smith）二壘安打以及塔克（Kyle Tucker）保送攻佔壘包，德保拉面對馬林魚先發投手培瑞茲（Eury Perez）纏鬥了5球後，逮中一顆紅中、98英里（約158公里）的速球，直接將球轟上右外野第二層看台。

根據Statcast數據，這發全壘打擊球初速高達108.2英里（約174公里）、仰角39度，預估飛行距離達416英尺（約127公尺）。

球飛出去後，德保拉一路盯著白球飛上看台，隨後霸氣甩棒、拍打胸口，朝著道奇休息區放聲怒吼，興奮到極點的他甚至坦言，自己當下可能有那麼一瞬間，忘記還得跑壘。

至於當時到底喊了什麼？德保拉則笑著回答，「我不知道那能不能在電視上講。」

「看到他們所有人那樣回應我真的太酷了，他們都在替我加油。他們一直都對我很好，也接納了我。我就只是享受那個瞬間。我覺得再也不會有任何一個時刻，能像我的第一次一樣特別，所以我永遠都不會忘記。」

然而，德保拉的火燙手感還沒有結束。6局上兩出局後，他面對馬林魚右投拉爾斯頓（Jack Ralston），又將一顆指叉球強勁掃向右中外野，球直接撞上全壘打牆，形成生涯第2支安打，同時也是首支二壘安打。

「基本上還是同一個棒球，只是身邊換成不同的人。但有一件事情是我沒想到的，就是這支球隊的人竟然都這麼酷。他們接納我的方式、歡迎我的方式，都讓我感覺很自在，也讓我處在一個更能做自己的位置。」

「前兩天即使沒有得到結果，我還是很喜歡自己的打席內容。我不需要改變任何東西，只需要繼續做我今年一直在做的事情。我今年一直都打得很好，所以現在只是把這些東西帶到大聯盟，然後想辦法用任何方式幫助球隊。」德保拉自信表示。