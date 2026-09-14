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MLB／首安即首轟超乎德保拉想像 道奇教頭期待衝擊充滿老將的更衣室

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
道奇21歲超級新人德保拉生涯首安就是全壘打。 美聯社
道奇21歲超級新人德保拉生涯首安就是全壘打。 美聯社

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道奇隊作客邁阿密，今天9局下被拉米瑞茲（Agustin Ramirez）轟出再見兩分砲，終場以4：6不敵馬林魚隊，吞下對戰2連敗；道奇最大亮點是21歲超級新人德保拉（Josue De Paula），生涯首安就是全壘打，他說：「一直都在腦海中想像成功的畫面，沒想到會是這種景象，感覺確實太不可思議了。」

道奇對馬林魚3連戰開打前，大谷翔平進入15天傷兵名單，總教練戴夫羅伯茲（Dave Roberts）把德保拉升上大聯盟，所有人都等著看這位道奇頭號新秀、全聯盟排名第6的菜鳥外野手會有什麼表現。

德保拉對馬林魚前兩戰5次打數掛零，但獲得3次保送，今天4局上從馬林魚先發投手培瑞茲（Eury Perez）的手中轟出3分砲，右外野飛行距離達416英尺，6局上追加二壘打，單場2安、3打點，生涯多項打擊紀錄都在此役出現。

道奇官網指出，德保拉除了這支全壘打，生涯首次系列賽還為球隊帶來一些別的東西，就是充滿活力的年輕氣息，羅伯茲相信能為充滿老將的更衣室帶來積極影響，他說：「 我喜歡這種活力和自信，看到隊友對他的反應也很重要，大家真心為他感到興奮。」

德保拉前天登上大聯盟首戰，有15位親友到場助陣，今天也在雙親面前開轟，感到相當開心，他說：「知道父母就在現場，這種感覺太棒了，那一刻只想為球隊做點貢獻、延續攻勢，結果就是這樣，我永遠不會忘記。」

道奇以1勝2敗輸掉客場系列賽，本季對戰馬林魚2勝4敗，最快明天對紅人隊之戰才有機會拿到季後賽門票。

道奇 德保拉 MLB

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