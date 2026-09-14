MLB／李灝宇1保送、1犧牲打入袋1分打點 ABS挑戰失敗綜藝摔

老虎隊今天以8：1擊敗洛磯隊，李灝宇3打數沒有安打、有1次保送，靠高飛犧牲打貢獻1分打點，第二局的打席拍拍頭盔提出ABS挑戰，見這球壓在線上，李灝宇當場綜藝摔。

洛磯先發投手休斯（Gabriel Hughes）2局投球任內遭遇重擊，首局先讓麥克尼格（Kevin McGonigle）擊出滾地球出局、三振李灝宇，卻在兩出局後被連敲長打，格林（Riley Greene）敲出兩分砲。

老虎第二局靠安打、保送，再次出現得點圈機會，佩克（John Peck）安打再下一城，麥克尼格打在中外野全壘打牆黃線上，經重播輔助判決確認為三分砲，老虎擴大為5：1領先。

下一打席輪到李灝宇，面對第1球內角低球未出棒，拍拍頭盔示意挑戰，結果畫面顯示這球削邊過，壓到一點點點點好球帶，李灝宇當場綜藝摔、露出傻眼表情，該打席最終擊出游擊方向滾地球出局。

李灝宇第四局滿壘、無人出局的打席，擊出右外野飛球形成犧牲打，進帳本季第41分打點，持續堆高台將紀錄；第六局則為一壘方向滾地球出局，第八局再選保送，此役首度上壘。