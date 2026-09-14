MiLB／鄭宗哲3A敲個人本季第8轟 鄧愷威中繼飆152公里

美職波士頓紅襪隊3A台灣野手鄭宗哲連兩場出賽有長打，今天2局上敲出兩分砲，為個人本季第8轟；太空人隊3A投手鄧愷威後援登板投1局無失分、最快球速152公里。

美國職棒小聯盟3A賽事紅襪隊與費城人隊交手，鄭宗哲擔任紅襪隊先發第7棒、守二壘，2局上紅襪隊首名打者敲出安打，2人出局後鄭宗哲敲出中外野方向2分砲，幫助球隊取得領先，擊球初速約162公里。

鄭宗哲4局上敲出內野滾地球，6局上敲出游擊方向平飛球出局，8局上吞下三振，今天總計4打數敲出1轟，貢獻2分打點，前一場出賽也有三壘打表現，近2場出賽都有長打，賽後打擊率2成36。

紅襪隊打線發揮，團隊敲出13支安打，包括鄭宗哲的兩分砲在內，共敲出5發全壘打，終場以8比7贏得比賽勝利。

鄧愷威今天用12球投1局，讓對手3上3下，最快球速約152公里。 路透社

休士頓太空人隊3A與洛杉磯道奇隊3A交手，兩隊前7局打完太空人隊5比0領先，8局下太空人隊換上台灣投手鄧愷威接替登板，依序讓打者敲出中外野方向飛球、中外野方向平飛球、二壘方向滾地球出局。

鄧愷威今天總計用12球投1局，讓對手3上3下，最快球速約152公里，球隊終場以5比0獲勝，鄧愷威無關勝敗，賽後防禦率2.92。