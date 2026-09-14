MLB／紅襪左投托勒罕見「完美一局」 開賽只投9球連K皇家前3棒

紅襪隊23歲菜鳥左投托勒（Payton Tolle）今天技驚四座，對皇家隊之戰1局上只用9球連續三振3名打者，演出罕見「完美一局」紀錄，僅是隊史第8次，雖未奪下本季第10勝，仍是紅襪4：1獲勝的大功臣。

波士頓芬威球場今天湧進34966名球迷，托勒1局上面對皇家前3棒洛夫丁（Nick Loftin）、惠特（Bobby Witt Jr.）、卡利安諾（Jac Caglianone），全部都是3球三振，其中8顆速球、1顆伸卡球，球速在95到97英里之間，皇家打者有7球揮空，只打3分鐘就結束這半局。

這是名人堂球員馬丁尼茲（Pedro Martinez）2002年5月18日對水手隊之戰後，紅襪第2次出現開賽「完美一局」的投手，地點都在芬威球場。

托勒先發6局只被揮出4支安打、未失分，投出7次三振，退場時1：0領先；皇家7局上追平比數，他的勝投也飛了，紅襪7、8局下攻下3分，以2勝1敗贏得系列賽，美聯外卡排名穩居第2，晉級季後賽沒有問題。