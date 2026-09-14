MLB／李灝宇靠高飛犧牲打進帳打點 單季41分再創台將新高

旅美好手李灝宇今天對洛磯隊之戰又進帳打點，4局下高飛犧牲打攻下本季第41分，再創大聯盟台灣球員單季新高，老虎隊終場以8：1獲勝，本季對戰3場全勝、最近拚出4連勝，也讓洛磯追平本季最慘7連敗紀錄。

李灝宇對洛磯近兩戰攻下4分打點，今天擔任老虎先發2棒二壘手，全場3次打數未揮出安打，被三振、保送各1次，本季出賽102場、72支安打、15支二壘打、41分打點、得35分、115個壘打數都是台將新紀錄；老虎目前戰績70勝79敗，本季只剩13場比賽，他離張育成保有的台將單季9支全壘打、3支三壘打紀錄各差1支。

李灝宇首局遭洛磯先發投手休斯（Gabriel Hughes）三振、2局下游擊滾地球，4局下在滿壘時面對亞諾斯（Zach Agnos），揮出右外野方向高飛犧牲打，攻下全隊第6分，6局下三壘滾地球、8局下獲保送，本季打擊率略降為2成59。

老虎先發投手洛貝（Jackson Jobe）投6.1局，被揮出3支安打、失1分奪勝，投出8次三振創下生涯單場新高；休斯只投兩局失5分吞敗，大聯盟菜鳥球季吞下8連敗，生涯首勝仍未開張，洛磯目前55勝94敗是大聯盟最慘紀錄，連5季至少吞下94敗，也逼近連4季三位數敗場。