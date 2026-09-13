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MiLB／費爾柴德、龍恩同日開轟 鄭宗哲也敲長打3次上壘

聯合新聞網／ 綜合外電報導
龍恩(左)、費爾柴德(中)、鄭宗哲今天都有好表現。 美聯社
龍恩(左)、費爾柴德(中)、鄭宗哲今天都有好表現。 美聯社

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效力西雅圖水手3A的「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild），以及馬林魚3A的「龍仔」龍恩（Jonathon Long）今天雙雙開轟；而匹茲堡海盜3A的台灣好手鄭宗哲也敲出包含三壘安打在內的單場雙安，3人同日都有亮眼表現。

費爾柴德此役面對教士3A球隊，擔任先發第2棒中外野手。比賽前段水手3A進攻受制，但費爾柴德在8局下抓住機會，直接將球掃向左外野形成陽春全壘打，這也是他本季第6轟。。

水手3A全場僅靠這發全壘打攻下唯一1分，終場以1：4不敵教士3A。費爾柴德此役4打數1安打，賽後打擊率維持在.287，OPS達.973。

另一位台美混血好手龍恩今天則是擔任先發第3棒指定打擊，面對勇士3A球隊，1局下首打席就轟出右外野陽春全壘打，這是他本季第16轟。

6局下龍恩又敲出安打，最終幫助馬林魚3A以2：0完封對手，龍恩賽後打擊率上升到.274，OPS來到.816。

鄭宗哲則在海盜3A持續加溫，首打席就擊出游擊方向內野安打，展現積極攻擊企圖心；4局上鄭宗哲再度建功，揮出中右外野三壘安打，送回一壘上的隊友，替球隊追回分數。6局上他又選到四壞球保送，單場3度站上壘包。

鄭宗哲此役3打數敲出2支安打，吞下1次三振，賽後打擊率上升到.236，OPS來到.720。

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