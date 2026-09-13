MLB／國聯豪強各有難題待解 釀酒人迎隊史最佳爭冠窗口

MLB從未拿過國聯冠軍、總冠軍的釀酒人，今年可能是最佳一搏的機會了！釀酒人本季靠著兩大新生代強投領軍，打線以細膩作戰、上壘推進跑速為主，戰績極為出色，力壓國聯各大豪門、提前確定季後賽資格；加上本季強權都有各自的問題，隊史從未拿過國聯冠軍、更不用說總冠軍的釀酒人，可能迎來最佳時刻，一闖世界大賽寫歷史。

今年MLB國聯強隊戰績比美聯出色，堪稱是強隊林立，很難想像第一個從中脫穎而出搶下季後賽名額的，會是小市場的釀酒人隊。但事實上，釀酒人是低調的強權，至今已經連4年打進季後賽，過去9年有8次晉級季後賽，本季攻守表現更上層樓，平均得分與失分都排名全聯盟前3名。

釀酒人在進攻端是現代飛球革命下少見的「細膩棒球」，團隊在上壘、盜壘、犧牲觸擊、內野安打、偷點安打、推進跑者等數據都在聯盟前段班；先發投手群方面，球迷更熟知山本、虎王史庫柏、斯奈爾的道奇強投陣，但其實釀酒人先發群的被打擊率跟道奇並列聯盟最佳，甚至釀酒人三振功夫更優異，他們有新生代雙王牌米蕭羅斯基與韓德森領軍，在短期賽的壓制力會更可怕。

釀酒人24歲火球王牌米蕭洛斯基。 路透社

根據《CBS體育網》分析報導，對釀酒人更有利的原因就是競爭對手弱化，大聯盟成績最好的7隊有5隊來自國聯，但其實國聯強隊們都各自有難題待解，呼聲最高的道奇在近2個多月成績僅5成勝率，表現看起來受到年紀影響；東區強權勇士遭遇投手群傷病打擊，禍不單行，這幾週連進攻也滑落到聯盟平均。

釀酒人進攻型態是短期賽的隱憂，他們始終不是一隻靠長打解決戰鬥的球隊，但過去幾年的季後賽都是「全壘打決勝負」，大聯盟季後賽連四年出現「得分低於季賽、全壘打高於季賽」的趨勢，釀酒人此前就吃過虧，但若從三週前的時間點開始計算，團隊全壘打數可以排到全聯盟前12名，年輕強打楚利歐逐漸找回長打手感，讓諸多外媒都看好釀酒人有望本季衝擊隊史從未做到的冠軍。

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