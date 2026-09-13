MLB／菲利普斯因道奇兩轟畏首畏尾 教練要他把毛巾塞進嘴巴怒吼奏效

馬林魚隊先發投手菲利普斯（Tyler Phillips）今天開賽只投4人次就被轟出兩支全壘打，一度失去信心，投完2局上在球員休息室走道「怒吼」宣洩壓力，這一招果然奏效，完成3.2局任務退場，未再被揮出安打，馬林魚終場以4：3獲勝。

菲利普斯1局上解決道奇前兩棒艾德曼（Tommy Edman）、弗里曼（Freddie Freeman），接著被貝茲（Mookie Betts）、孟西（Max Muncy）連續轟出陽春砲，陷入0：2落後，貝茲這一轟也是道奇1958年從紐約搬到洛杉磯後，洛城隊史第1萬支全壘打紀錄。

馬林魚官網指出，就算大聯盟球員也會經歷自我懷疑的時刻，菲利普斯開始變得畏首畏尾，不敢大膽把球投進好球帶；他面對兩屆世界大賽冠軍球員，顯得有些膽怯，這種心態情有可原，但這絕非在大聯盟立足之道。

菲利普斯2局上出現兩次保送，馬林魚投手教練莫斯柯斯（Daniel Moskos）走上投手丘溝通，化解這半局危機後，又把他拉到休息室走道進行心理建設；菲利普斯表示，首局遭到重擊後感到有些焦慮，當時很想大喊一聲，宣洩心中的負面情緒。

莫斯柯斯對菲利普斯說：「那就去喊啊！」他回答：不行啊，老兄，我的嗓子會喊破。」

菲利普斯賽後坦言，當時覺得自己很尷尬，莫斯柯斯乾脆拿出一條毛巾揉成一團，叫他塞進嘴裡喊，於是他轉過身喊完，很快回到球場。

官網形容這項策略奏效，菲利普斯投到4局上2出局退場，未再被揮出安打，只出現1次保送，馬林魚總教練麥卡洛夫（Clayton McCullough）全場動用6名投手，只被揮出4支安打，球隊終止4連敗。

菲利普斯本季兼任先發、後援投手，出賽35場已投119局，麥卡洛夫表示，提前換投和菲利普斯的投球負擔無關，這在本季已是常態，也是今天獲勝的最佳策略。