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MLB／李灝宇單場7個壘打數生涯新高 最後14戰拚台將單季最多轟
旅美好手李灝宇今天火力大爆發，對洛磯隊之戰3支安打都是長打，攻下3分打點，幫助老虎隊11：7贏球、最近3連勝，李灝宇不但單場7個壘打數寫下生涯新高，單季40分打點也創大聯盟台灣球員新紀錄。
李灝宇今天5打數3安打，被三振、保送各1次，4局下揮出1分打點二壘打，8局下先揮出二壘打，再揮出兩分打點三壘打，老虎這半局打了11人次攻下7分逆轉戰局，讓洛磯吞下6連敗。
這是李灝宇繼8月18日對海盜隊之戰後，生涯第2次單場3安猛打，也是首次出現7個壘打數，原來最多是7月26日對皇家隊，當時4打數2安打，全壘打、二壘打各1支，共有6個壘打數。
老虎今天打完8局上結束時4：7落後，李灝宇8局下是首位打者，面對洛磯第4任投手希爾（Jaden Hill）揮出二壘打，帶動全隊這半局攻勢，同一局再從羅曼諾（Jordan Romano）的手中揮出三壘打，攻下老虎最後兩分，這一棒也正式超越張育成2021年39分打點紀錄。
李灝宇本季出賽101場，目前出賽數、72支安打、15支二壘打、40分打點、得35分、115個壘打數都是台將新紀錄；老虎本季還有14場比賽，他離張育成單季9支全壘打、3支三壘打紀錄各只差1支。
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