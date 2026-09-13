快訊

解雇風暴／員工被訴重罪能開除？中科院踩紅線一路敗訴

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地！沙王儲2度求川普出手遭拒

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
李灝宇。路透
李灝宇。路透

2026名古屋亞運

李灝宇揮別近期的打擊小低潮，今天以3支長打輸出火力，在關鍵第八局擔任首位打者先敲二壘打，成為攻勢的發動機，再敲兩分打點三壘打，站上三壘激動握拳大吼，老虎官方X稱他是「電力工廠」，形容他為球隊帶來的能量；總教練辛區（A.J. Hinch）特別誇讚他纏鬥12球擊出三壘打，從這個打席看到李灝宇展現耐心。

辛區賽後指出，李灝宇不管面對左投、右投都有不錯表現，「但前陣子，我感覺他有點失去控制，可能是有點累了，嘗試得太多，想去彌補前面的打席。」

注意到李灝宇的「失控」，辛區刻意讓他坐了一、兩場板凳，整理好心情後再回到場上。辛區說：「在追求安打的過程中，你可能會失去耐心，特別是當你又是這個層級的年輕選手，你會希望靠安打一棒改變計分板上的分數。」

他指出，李灝宇在幾天前選到好幾個保送（9月10日單場3保送），展現的耐心令他印象深刻，「這延續到了今天，他等到對自己有利的球數，在自己能掌握的球路上有極佳的揮擊。」

辛區也提到，希望這場的逆轉經驗，對於包括李灝宇在內的年輕選手會有幫助，「未來如果碰到這種局面的比賽，選手們會記得這一天，將這場比賽作為參考。」

李灝宇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／李灝宇夯出3長打 老虎單局灌7分逆轉洛磯奪3連勝

從開季邊緣人到老虎固定班底 李灝宇今年最驚奇不只是打擊率

MLB／同學上課了！「塔克老師」滿貫砲猛打賞 感謝道奇教頭給信任

U18亞青／與日本爭冠軍戰門票 中華隊教頭勉選手平常心、不要畏懼

相關新聞

MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

李灝宇揮別近期的打擊小低潮，今天以3支長打輸出火力，在關鍵第八局擔任首位打者先敲二壘打，成為攻勢的發動機，再敲兩分打點三壘打，站上三壘激動握拳大吼，老虎官方X稱他是「電力工廠」，形容他為球隊帶來的能量；總教練辛區（A.J. Hinch）特別誇讚他纏鬥12球擊出三壘打，從這個打席看到李灝宇展現耐心。

MLB／貝茲締造洛杉磯隊史第1萬轟紀錄 道奇不敵馬林魚終止8連勝

道奇隊明星游擊手貝茲（Mookie Betts）今天締造隊史重要紀錄，對馬林魚隊之戰1局上轟出陽春砲，剛好是道奇1958年搬到洛杉磯後第1萬支全壘打紀錄；但馬林魚打線從葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的手中攻下4分，終場以4：3獲勝，也讓道奇中斷8連勝。

MLB／李灝宇夯出3長打 老虎單局灌7分逆轉洛磯奪3連勝

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天有3支長打的猛打賞演出，尤其第8局下半分別敲出二壘及三壘安打，帶領...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。