MLB／李灝宇像發電廠帶來能量 老虎教頭看單場3長打關鍵是「耐心」

李灝宇揮別近期的打擊小低潮，今天以3支長打輸出火力，在關鍵第八局擔任首位打者先敲二壘打，成為攻勢的發動機，再敲兩分打點三壘打，站上三壘激動握拳大吼，老虎官方X稱他是「電力工廠」，形容他為球隊帶來的能量；總教練辛區（A.J. Hinch）特別誇讚他纏鬥12球擊出三壘打，從這個打席看到李灝宇展現耐心。

辛區賽後指出，李灝宇不管面對左投、右投都有不錯表現，「但前陣子，我感覺他有點失去控制，可能是有點累了，嘗試得太多，想去彌補前面的打席。」

注意到李灝宇的「失控」，辛區刻意讓他坐了一、兩場板凳，整理好心情後再回到場上。辛區說：「在追求安打的過程中，你可能會失去耐心，特別是當你又是這個層級的年輕選手，你會希望靠安打一棒改變計分板上的分數。」

他指出，李灝宇在幾天前選到好幾個保送（9月10日單場3保送），展現的耐心令他印象深刻，「這延續到了今天，他等到對自己有利的球數，在自己能掌握的球路上有極佳的揮擊。」

辛區也提到，希望這場的逆轉經驗，對於包括李灝宇在內的年輕選手會有幫助，「未來如果碰到這種局面的比賽，選手們會記得這一天，將這場比賽作為參考。」