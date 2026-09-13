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MLB／貝茲締造洛杉磯隊史第1萬轟紀錄 道奇不敵馬林魚終止8連勝

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
貝茲。 法新社
貝茲。 法新社

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道奇隊明星游擊手貝茲（Mookie Betts）今天締造隊史重要紀錄，對馬林魚隊之戰1局上轟出陽春砲，剛好是道奇1958年搬到洛杉磯後第1萬支全壘打紀錄；但馬林魚打線從葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的手中攻下4分，終場以4：3獲勝，也讓道奇中斷8連勝。

道奇1局上2出局後，貝茲、孟西（Max Muncy）接力砲轟菲利普斯（Tyler Phillips），取得2：0領先；貝茲連續兩季達到20轟紀錄，生涯第311轟出爐，這支陽春砲也是道奇1958年從紐約布魯克林搬到洛杉磯後，最近69個球季累積第1萬支全壘打。

葛拉斯諾先發4局被揮出5支安打，包括2局下保利（Graham Pauley）兩分砲，投出7次三振、4次保送，失4分吞下本季首敗，終止4連勝。

馬林魚全場動用6名投手車輪戰，只被道奇揮出4支安打，主場3連戰前兩戰1勝1敗，本季對戰道奇3勝2敗，明天最後一次交手有機會在對戰紀錄勝出。

釀酒人、光芒已經確定晉級季後賽，道奇今天輸球後90勝58敗，仍在國聯西區領先排名第2的教士隊10場勝差，離分區5連霸愈來愈近，最快明天拿到季後賽門票。

道奇 洛杉磯 貝茲

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