MLB／李灝宇夯出3長打 老虎單局灌7分逆轉洛磯奪3連勝

美國職棒大聯盟（MLB）底特律老虎隊台灣好手李灝宇今天有3支長打的猛打賞演出，尤其第8局下半分別敲出二壘及三壘安打，帶領老虎單局灌進7分，最終以11比7逆轉擊敗科羅拉多洛磯隊。

老虎順勢收下3連勝，也讓洛磯吞下客場9連敗。

李灝宇除了第8局一口氣雙安，第4局也打出1分打點的二壘安打，此役5打數有2支二壘安打、1支三壘安打，貢獻3分打點，繳出猛打賞的表現。此外他還獲得1次保送，吞下1次三振，為球隊跑回2分。

這場比賽打到8局上，洛磯仍以7比4領先，不過老虎下半局展開絕地大反攻。李灝宇和托瑞斯（GleyberTorres）一開始就從洛磯投手希爾（Jaden Hill）手中接連擊出二壘安打，隨後葛林（Riley Greene）再補上一支帶有1打點的一壘安打。瓦倫西亞（EduardoValencia）再敲安攻佔一、三壘，克拉克（MaxClark）選到四壞保送，形成滿壘。

希爾未能解決任何打者就退場，由羅馬諾（JordanRomano）接替，不過他先後保送托克森（SpencerTorkelson）及馬勒吉里（Ben Malgeri），讓老虎以8比7後來居上。接著佩克（John Peck）擊出高飛犧牲打，李灝宇再補上一支右外野方向兩分打點的三壘安打，把托克森與馬勒吉里送回本壘，比數來到11比7，終場老虎就以這個比分獲勝。