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U18亞青／南韓昨靠演技成就美技只能臨場發揮 中華隊教頭：這不好教

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
南韓隊外野手朴甫乘演技成就美技。圖／中華棒球協會提供
南韓隊外野手朴甫乘演技成就美技。圖／中華棒球協會提供

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南韓隊昨天以3：2擊敗日本隊一戰，中外野手朴甫乘以演技沒收日本隊的安打，在沒有重播輔助判決的情況下變成撲接美技，中華隊教頭楊孝承也認為是昨天比賽的一個關鍵。被問到「演技」是否教得來，笑答：「這不好教欸！」

日本隊該局首位打者上壘，兩出局後，石田雄星打向中外野，朴甫乘飛撲將這球收進手套，然而手套撞地後球掉了出來，但他演得不著痕跡，迅速將球收進手套，隊友們也高舉雙手，為守住危機振奮。

直到慢動作重播，才顯示球已經漏了出來，在沒有重播輔助判決的情況下，演技成就美技。

賽前聊到這球，楊孝承也說是昨天勝負關鍵之一，「那個撲接真的是選手當下演技，不可能賽前就提醒，遇到這種球撲接要演好一點。」他指出，能做的最多就是提醒首位打者，碰到近身球轉身就好，「近身球一定會有，但你沒辦法預期什麼時候會有這種球（撲接）出現。」

中華隊 南韓 演技

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