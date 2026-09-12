MLB／傳道奇內部悲觀評估 大谷翔平回歸打季後賽機率僅50%

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平11日因右上臂二頭肌發炎，被球團放進15天傷兵名單，並回溯至8日生效。若恢復順利，他最快可在23日主場對教士之戰復出，但道奇內部人士對情況並不樂觀，甚至坦言：「他可能連季後賽都很難出賽。」

根據日本媒體報導，大谷這次雖然是因右上臂二頭肌發炎進入傷兵名單，但問題源頭可能來自6月受傷的左膝。對左打者而言，左膝是揮棒時的重要軸心腳，若無法穩定支撐、充分發力，容易變成只靠手部出力的「手打」狀態。大谷原本揮棒速度就相當快，一旦下半身無法完整帶動，右上臂二頭肌與右側頸部便可能承受過大負擔。

道奇相關人士透露，球隊對大谷本季後續狀況相當擔憂，「今年可能已經看不到他了。我認為翔平在季後賽出賽的可能性只有50%。」這番話也讓道奇衝擊季後賽的前景蒙上陰影。

即使大谷能以最短時間在23日復出，例行賽也只剩5場可以調整。大谷先前曾談到自己的打擊狀態時表示：「揮棒方式取決於怎麼調整，還是有辦法改善。我覺得這是能夠修正的範圍。當然有些部分必須和過去自己的做法不同，但這也可能增加我應對的方式。」不過，問題在於僅靠5場實戰，是否足以讓他把狀態拉回到季後賽所需水準。

大谷過去也曾展現驚人意志力。2024年世界大賽第2戰，他左肩半脫臼後仍持續出賽。只要大谷站在打線中，對手投捕就不得不提防他一棒改變戰局的能力。隊友貝茲（Mookie Betts）也曾表示：「大谷在打線中的存在感巨大，他總是有可能靠一次揮棒徹底改變比賽。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）曾說過，如果明天就是季後賽，大谷會在打線之中。這代表即使傷勢未完全恢復，道奇仍可能讓大谷強行出賽。不過，他能否展現和平常一樣的全力揮棒，仍是最大疑問。

大谷不會隨隊參加邁阿密、辛辛那提客場遠征，而是留在洛杉磯進行調整。根據羅伯茲說法，大谷本周末沒有安排揮棒訓練，接下來一段時間將以全身訓練與身體狀態調整為主，暫時無法進行棒球專項技術練習。

羅伯茲表示：「要回到實戰，並不能一概而論說需要多少時間。我們會以他的身體感覺作為基準來推進。接下來幾天會先避免揮棒，之後再重新評估狀況並做出判斷。」

對道奇而言，大谷的傷勢顯然已經不只是短期休兵問題，而是可能影響整個季後賽布局的重大變數。球隊若想挑戰世界大賽3連霸，接下來勢必得走上一條更加艱難的道路。