MLB／「38轟重砲」vs.「生涯0轟快腿」 史上最怪打擊王之爭！

今年美聯打擊王之爭，出現了大聯盟史上極為罕見的畫面。一邊是本季狂轟38發全壘打、挑戰「三冠王」的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）；另一邊卻是生涯937打數至今「0轟」、OPS甚至僅.691的光芒快腿辛普森（Chandler Simpson），兩種完全相反的打擊型態，如今兩人打擊率竟只相差4個百分點。

隨著例行賽剩下不到3周，艾瓦瑞茲以.310打擊率暫時領先辛普森的.306，而光芒另一名好手迪亞茲（Yandy Díaz）也以.303緊追在後。其中辛普森若最終逆襲拿下美聯打擊王，更可能締造大聯盟史上「第一位」打擊王OPS低於.700的打者。

有趣的是，辛普森與艾瓦瑞茲可說是兩種完全不同類型的打者。艾瓦瑞茲本季平均揮棒速度76.2英里，在大聯盟排名第17；Statcast預期加權上壘率（xwOBA）高達.443，高居大聯盟第一，預期長打率（xSLG）.642同樣領先全聯盟，另外全壘打與打點同樣在美聯領跑，有機會以打擊三冠王之姿贏得生涯首座MVP。

反觀辛普森，平均揮棒速度在204名符合資格打者中僅排名第202，只有阿拉斯（Luis Arraez）與史蒂文關（Steven Kwan）比他更慢；他的xwOBA只有.264，在244名打者中排名第242，xSLG更只有.296、排名第241。

兩人的長打能力差距更加誇張。艾瓦瑞茲本季已經製造66顆「Barrel」強勁擊球，高居大聯盟第一，並轟出生涯新高38發全壘打，生涯累積208轟；辛普森則是本季唯一名連1顆Barrel都沒有的合格打者，更驚人的是，生涯累積937個打數，至今仍然是0支全壘打，然而兩人打擊率卻只差距4個百分點。

原因就在於辛普森把「速度＋碰球能力」發揮到了極致。辛普森本季有高達87%的打席最終形成場內擊球，而且雖然揮棒速度極慢，但他的擊球甜蜜程度相當驚人。根據Statcast數據，他的Squared-up Rate達到41.8%，全大聯盟僅次於貝茲（Mookie Betts）。

真正讓辛普森成為特殊存在的，則是他的雙腿。辛普森平均衝刺速度達到每秒29.5英尺，加上本季滾地球比例高達60.9%，是艾瓦瑞茲30%的兩倍以上，讓許多其他打者可能形成出局的滾地球，在他腳下硬生生變成安打。

辛普森本季160支安打中，高達88%都是一壘安打，其中23%甚至是內野安打。他目前累積37支內野安打，高居大聯盟第一，其中還包括14支短打安打；相比之下，艾瓦瑞茲162支安打中有高達43%屬於長打。

至於辛普森的速度有多誇張，從預期打擊率（xBA）更能看出端倪。艾瓦瑞茲根據擊球品質計算的xBA為.320，與實際打擊率差距並不大；辛普森的實際打擊率與xBA差距一度高達49個百分點，為全大聯盟最大。換句話說，如果把辛普森換成一名普通速度的跑者，即使製造完全相同的擊球內容，也很難繳出目前.306的打擊率。