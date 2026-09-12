快訊

小三替人夫開槍射正宮！怕被斷金援 槍藏絨毛娃娃「事前蹲點」預謀犯案

險游不到岸邊…瑞芳蝙蝠洞潛水5人返程遇大浪 1人突無意識溺水送醫不治

司機忘記接班…區間車在大甲站卡10分鐘 台鐵回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「38轟重砲」vs.「生涯0轟快腿」 史上最怪打擊王之爭！

聯合新聞網／ 綜合報導
挑戰「三冠王」的艾瓦瑞茲，與生涯「0轟」、OPS不到.700的辛普森，打擊率只相差4個百分點。 取自大聯盟官網
挑戰「三冠王」的艾瓦瑞茲，與生涯「0轟」、OPS不到.700的辛普森，打擊率只相差4個百分點。 取自大聯盟官網

2026名古屋亞運

今年美聯打擊王之爭，出現了大聯盟史上極為罕見的畫面。一邊是本季狂轟38發全壘打、挑戰「三冠王」的太空人重砲艾瓦瑞茲Yordan Alvarez）；另一邊卻是生涯937打數至今「0轟」、OPS甚至僅.691的光芒快腿辛普森（Chandler Simpson），兩種完全相反的打擊型態，如今兩人打擊率竟只相差4個百分點。

隨著例行賽剩下不到3周，艾瓦瑞茲以.310打擊率暫時領先辛普森的.306，而光芒另一名好手迪亞茲（Yandy Díaz）也以.303緊追在後。其中辛普森若最終逆襲拿下美聯打擊王，更可能締造大聯盟史上「第一位」打擊王OPS低於.700的打者。

有趣的是，辛普森與艾瓦瑞茲可說是兩種完全不同類型的打者。艾瓦瑞茲本季平均揮棒速度76.2英里，在大聯盟排名第17；Statcast預期加權上壘率（xwOBA）高達.443，高居大聯盟第一，預期長打率（xSLG）.642同樣領先全聯盟，另外全壘打與打點同樣在美聯領跑，有機會以打擊三冠王之姿贏得生涯首座MVP。

反觀辛普森，平均揮棒速度在204名符合資格打者中僅排名第202，只有阿拉斯（Luis Arraez）與史蒂文關（Steven Kwan）比他更慢；他的xwOBA只有.264，在244名打者中排名第242，xSLG更只有.296、排名第241。

兩人的長打能力差距更加誇張。艾瓦瑞茲本季已經製造66顆「Barrel」強勁擊球，高居大聯盟第一，並轟出生涯新高38發全壘打，生涯累積208轟；辛普森則是本季唯一名連1顆Barrel都沒有的合格打者，更驚人的是，生涯累積937個打數，至今仍然是0支全壘打，然而兩人打擊率卻只差距4個百分點。

原因就在於辛普森把「速度＋碰球能力」發揮到了極致。辛普森本季有高達87%的打席最終形成場內擊球，而且雖然揮棒速度極慢，但他的擊球甜蜜程度相當驚人。根據Statcast數據，他的Squared-up Rate達到41.8%，全大聯盟僅次於貝茲（Mookie Betts）。

真正讓辛普森成為特殊存在的，則是他的雙腿。辛普森平均衝刺速度達到每秒29.5英尺，加上本季滾地球比例高達60.9%，是艾瓦瑞茲30%的兩倍以上，讓許多其他打者可能形成出局的滾地球，在他腳下硬生生變成安打。

辛普森本季160支安打中，高達88%都是一壘安打，其中23%甚至是內野安打。他目前累積37支內野安打，高居大聯盟第一，其中還包括14支短打安打；相比之下，艾瓦瑞茲162支安打中有高達43%屬於長打。

至於辛普森的速度有多誇張，從預期打擊率（xBA）更能看出端倪。艾瓦瑞茲根據擊球品質計算的xBA為.320，與實際打擊率差距並不大；辛普森的實際打擊率與xBA差距一度高達49個百分點，為全大聯盟最大。換句話說，如果把辛普森換成一名普通速度的跑者，即使製造完全相同的擊球內容，也很難繳出目前.306的打擊率。

MLB 艾瓦瑞茲 大聯盟 太空人 光芒 Yordan Alvarez

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／「38轟重砲」vs.「生涯0轟快腿」 史上最怪打擊王之爭！

今年美聯打擊王之爭，出現了大聯盟史上極為罕見的畫面。一邊是本季狂轟38發全壘打、挑戰「三冠王」的太空人重砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）；另一邊卻是生涯937打數至今「0轟」、OPS甚至不到.700的光芒快腿辛普森（Chandler Simpson），兩種完全相反的打擊型態，如今兩人打擊率竟只相差4個百分點。

MLB／李灝宇守備數據「一片藍」 美媒看來年角色點出擔憂

效力老虎隊的旅美好手李灝宇本季在大聯盟打出亮點，但也還有許多有待進步之處，在棒球數據網站Baseball Savant上一片藍的數據，掀起「Tiger Territory」最新一集節目熱議，直言他的數據真的超慘，但看比賽又覺得是優點很多的選手。

MLB／911事件後曾問「為何還要打球？」 基特因機長女兒找到贏球動機

911恐怖攻擊事件25周年這天，紐約洋基隊在主場與大都會隊上演「地鐵大戰」，洋基在今天賽前舉行紀念活動，悼念在事件中罹難及受到影響的人，包括基特（Derek Jeter）等多位2001年洋基成員都現身，開球儀式也深具意義。

MLB／找到使用說明書？ 道奇教頭揭塔克「一夜之間」開竅原因

頂著2.4億美元加盟道奇的塔克（Kyle Tucker），表現始終沒有達到外界期待，然而過去2戰塔克卻迎來爆發，合計8打數6安、2發全壘打、6分打點，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，打擊教練團近期似乎真的替他「解鎖」了某些東西。

MLB／日職173公分小巨人能飆160公里火球 美媒點名身價挑戰破億

美國體育媒體《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）日前撰文分析今冬自由球員市場，其中針對西武獅投手平良海馬給出相當高的評價，認為他雖然在市場定位上仍有競爭者，但已被部分人士視為「除了史庫柏（Tarik Skubal）之外，自由球員市場中有機會成為最佳先發投手的人選」，甚至可能具備成為頂級先發投手的潛力。

MLB／超暖！見男孩穿自己球衣要簽名 布萊恩胡一把抱進牛棚傳接

水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）人帥心暖，昨天賽前看到穿著自己球衣的小男孩要簽名，直接一把將男孩抓進牛棚傳接，影片在網路上瘋傳，大讚他為男孩留下永生難忘的回憶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。