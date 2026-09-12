MLB／日職173公分小巨人能飆160公里火球 美媒點名身價挑戰破億

美國權威體育媒體《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）日前撰文分析今年冬天自由球員市場，其中針對西武獅強投平良海馬給出相當高的評價，認為他雖然在市場定位上仍有競爭者，但已被部分人士視為「除了史庫柏（Tarik Skubal）之外，自由球員市場中有機會成為最佳先發投手的人選」，甚至可能具備成為頂級先發投手的潛力。

帕桑在文章中提到，平良海馬身高173公分、體重100公斤，體型有如「消防栓」般厚實。以大聯盟球探傳統標準來看，這樣的投手很容易因為「身高不夠」、「體型矮壯」而被打上問號，甚至在評估時遭到低估。不過，平良海馬靠著實際投球內容，已經讓球探無法忽視他的存在。

平良海馬最受矚目的武器，就是最快可達100英里（約161公里）的速球，本季平均球速也有95.6英里（約153.8公里）。帕桑形容他的直球是「極品球種」，同時也高度評價他的投球設計。平良海馬不只依靠球速壓制打者，還能投出包含橫掃球在內多達8種球路，讓他在先發角色中具備更多解決打者的方式。

本季平良海馬投出極具說服力的成績，累積124局，防禦率僅1.45。這樣的表現也讓帕桑認為，如果有球隊把平良視為純正先發投手評估，他在大聯盟市場上理應會有相當足夠的需求。

不過，平良海馬目前尚未累積滿取得海外自由球員資格所需的9個賽季，因此若想挑戰大聯盟，仍必須透過西武球團同意入札制度才能成行。事實上，平良海馬過去在契約更改談判時，就曾多次向球團表達希望透過入札轉戰大聯盟的想法。

西武陣中另一名投手今井達也去年休賽季已經赴美加盟休士頓太空人，如今平良海馬的下一步自然也成為日本球界與大聯盟球探關注焦點。若西武今冬願意開放入札，平良很可能立即成為自由市場上最受矚目的亞洲投手之一。

文章也指出，史庫柏預計將獲得數億美元等級的大型合約，但若平良海馬真被市場評為自由球員先發投手第2號人物，他的合約規模也很有機會突破1億美元。雖然目前大聯盟勞資協定相關問題仍未完全解決，但以平良的球速、球種深度與本季壓制力來看，他收到巨額合約報價的可能性相當高。

從身材條件曾可能被低估，到如今被美國重量級記者點名為今冬自由市場頂級先發候選，平良海馬的評價已明顯升溫。接下來關鍵將在於西武是否同意入札，以及大聯盟球團究竟會把他視為先發輪值核心，還是高階牛棚戰力。

若一切條件到位，平良很可能成為今年日職投手挑戰大聯盟的最大話題之一。