MLB／找到使用說明書？ 道奇教頭揭塔克「一夜之間」開竅原因

頂著2.4億美元加盟道奇的塔克（Kyle Tucker），表現始終沒有達到外界期待，然而過去2戰塔克卻迎來爆發，合計8打數6安、2發全壘打、6分打點，總教練羅伯茲（Dave Roberts）也透露，打擊教練團近期似乎真的替他「解鎖」了某些東西。

「他毫無疑問替球隊注入了活力。過去這幾個晚上，看著塔克逐漸建立起信心，真的非常有趣。」羅伯茲說道。

本季稍早，塔克面對變化球時經常無法跟住球路，碰上速球又容易從球的下方揮過，如今這些問題開始得到改善。羅伯茲指出，塔克近期在打擊機制上做出重要修正，包括讓球棒進壘軌跡更加乾淨，並延長球棒停留在好球帶內的時間。

「你可以看到他的揮棒開始產生非常好的結果，今晚更是打出了一場精彩的比賽。你可以看得出來，他現在整個人稍微放開了一點。他一整年都非常努力，也始終投入其中。我真的很肯定他能夠繼續堅持下去，而且我相信，他最好的表現會出現在球季最後階段。」

此外，羅伯茲認為現在的塔克不僅信心回來，連打擊機制都處於非常理想的狀態，「現在他的打擊機制處於非常好的位置，再加上他對自己揮棒的信心……這一切發生得非常快。我知道打擊教練似乎替塔克解鎖了一些東西。很高興看到這麼快就反映在比賽結果上，因為通常這種調整需要一段時間，可能要15、20個打席，但這次的結果幾乎像是一夜之間就發生了。」