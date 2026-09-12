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MLB/超暖！見男孩穿自己球衣要簽名 布萊恩胡一把抱進牛棚傳接

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）人帥心暖 法新社
水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）人帥心暖 法新社

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水手隊華裔投手布萊恩胡（Bryan Woo）人帥心暖，昨天賽前看到穿著自己球衣的小男孩要簽名，直接一把將男孩抓進牛棚傳接，影片在網路上瘋傳，大讚他為男孩留下永生難忘的回憶。

影片來自IG帳戶「ciaoitsmartina」，留言寫著：「當你最喜歡的選手從人群中把你抱出來，陪你一起傳接—美夢成真。」

影片中，布萊恩胡雙手越過欄杆抱起穿著自己球衣的男孩，領著他一起走到牛棚，將球交給他，與他傳接了好幾球，就連場邊球迷看了都露出姨母笑，為男孩感到開心。

這支影片在網路上瘋傳，球迷留言：「這會是男孩的畢生回憶，布萊恩胡你真的很棒！」、「不管你支持哪隊，這畫面真的很酷。」、「棒球就是如此浪漫」。

牛棚 布萊恩胡 球衣

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