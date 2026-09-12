MLB／同學上課了！「塔克老師」滿貫砲猛打賞 感謝道奇教頭給信任

加盟道奇後始終承受巨大壓力的塔克（Kyle Tucker），今天面對馬林魚單場「3安猛打賞」、狂灌5分打點，包含在第7局轟出滿貫砲，率隊以6：2拿下勝利，豪取本季最長的8連勝。

道奇3局上靠著保送和安打攻占一、三壘，塔克敲出高飛犧牲打先送回第1分。6局上塔克再從馬林魚先發投手古斯托（Ryan Gusto）手中敲出三壘打，並靠史密斯（Will Smith）的安打跑回第2分。

7局上道奇僅以2：1領先，兩出局後攻佔滿壘，塔克面對馬林魚左投手吉布森（Cade Gibson），在1好1壞後逮中一顆79.5英里（約128公里）、偏高且靠近內角的橫掃球，一棒轟出飛行距離達395英尺（約120公尺），擊球初速103.8英里（約167公里）的右外野滿貫全壘打，瞬間將領先擴大至6：1，這是他生涯第6支滿貫砲，也是本季第14轟。

塔克透露，他原本就預期吉布森會大量使用變化球，因此一直等待一顆進入好球帶的球，「感覺很棒。尤其當時比賽還很接近，這一球很可能成為決定勝負的關鍵，所以我真的很開心。」

不過相較於自己的數據，塔克現在更在乎球隊能否一路贏到10月，「下個月我們還有很多重要比賽。所以我只想把球季好好收尾，努力贏球，然後進入季後賽。到了10月真正重要的就只有勝利，你有沒有敲安打根本不重要，只要球隊能贏，或者你能用某種方式做出貢獻，這就是你唯一能努力去做的事。」

此外，塔克也感謝總教練羅伯茲（Dave Roberts）在自己陷入低潮時，仍持續給予上場機會，「羅伯茲一直把我放在場上，我只是每場比賽都盡可能做自己能做的事情，幫助球隊贏球。不管是守備、跑壘，還是在打擊區。這支球隊私底下真的非常努力，所以我只是試著做好自己的部分，努力替他們拿下勝利。」

休賽季以4年2.4億美元巨約披上道奇戰袍的塔克，在今天比賽前OPS僅有.684，寫下生涯7個完整大聯盟球季以來的單季最低紀錄，不過近兩戰大爆發，合計8打數6安打回6分、包含2發全壘打，今天更只差二壘安打就能完全打擊。