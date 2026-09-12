MLB／岡本和真31轟追平松井秀喜 逆方向怪力轟讓加拿大轉播驚嘆

藍鳥日籍重砲岡本和真今天在主場面對金鶯之戰敲出本季第31轟，這發逆方向陽春砲不只再度刷新藍鳥隊史新人單季全壘打紀錄，也讓他追平芝加哥白襪強打村上宗隆，同時追上巨人前輩松井秀喜2004年在大聯盟敲出的單季31轟。

岡本和真正是逮中金鶯右投巴希特（Chris Bassitt）一顆偏高、球速145公里的伸卡球，將球強力推向反方向右外野看台。岡本擊球後似乎已經知道球會飛出牆外，他緩步起跑，現場羅傑斯中心隨即陷入騷動。

包括加拿大轉播單位「Sportsnet」也對岡本這發逆方向重砲感到驚訝。球評西達爾（Joe Siddall）稱讚岡本不需要靠拉打才能開轟，「對岡本來說，他不一定要把球拉回來才有辦法打成全壘打。」

西達爾進一步分析，岡本過去多數全壘打確實是拉打方向，但這次面對偏高伸卡球能把球推向反方向出牆，顯示他的擊球能力相當驚人；且能把球打向反方向代表打者有更長時間看球，不論面對變化球或速球，都能做出應對。他認為，對岡本這類力量型打者來說，這正是狀態很好的表現。

岡本和真本季是大聯盟第1年，卻已迅速成為藍鳥打線主砲。他先前已打破辛斯基（Eric Hinske）2002年締造的藍鳥隊史新人單季24轟紀錄，如今又把紀錄推進到31轟。

岡本先前已經成為繼松井秀喜、大谷翔平、鈴木誠也、村上宗隆之後，第5位在大聯盟單季至少30轟的日本球員。如今他再追加第31轟，追平松井秀喜2004年寫下的大聯盟個人單季最多31轟紀錄，而且岡本是在大聯盟第1年就達成，還比這位巨人前輩快了1年。

近況來看，岡本已在最近4場比賽敲出3支全壘打，長打火力持續升溫。從日本職棒讀賣巨人的看板重砲，到大聯盟藍鳥菜鳥年就改寫隊史紀錄、追平日本前輩紀錄，岡本和真用超乎預期的力量證明自己足以在最高層級舞台站穩腳步。隨著例行賽進入最後階段，他是否能和村上宗隆持續競爭，推高日本打者菜鳥年全壘打門檻，也成為各界關注焦點。