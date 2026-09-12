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MLB／手臂痠痛的影響多於膝傷 道奇教頭：大谷需要的是時間和休息
道奇隊「二刀流」球星大谷翔平因傷被放進15天傷兵名單中，本周與馬林魚隊系列賽，大谷留在洛杉磯沒有隨隊赴邁阿密，總教練羅伯茲（Dave Roberts）今天賽前表示，目前他需要的就是多一點時間和休息，讓身體能恢復。
大谷受到右上臂二頭肌發炎以及左膝不適的影響，過去道奇的7場比賽只出賽了1場，球團原本僅希望先讓他休息養傷，但在身體仍不適的狀況下，最後還是把他放進傷兵名單中。
今天道奇前進客場與馬林魚展開系列賽，大谷沒有隨隊。羅伯茲表示，目前大谷需要的就是時間和休息，同時也提到，比起膝蓋的傷勢，目前更困擾他的是二頭肌痠痛，「就是手臂痠痛，我認為現在就是讓他先休息、恢復，再看接下來的狀況。」
羅伯茲也提到，大谷的傷勢，目前訓練團隊和醫師都還沒有其他診斷結果，也沒有其他的問題，就是單純這個狀況困擾著他。球團也計畫先讓大谷先休息幾天、暫停揮棒，之後再逐步恢復訓練。
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