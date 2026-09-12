MLB／從連2年美東第4變今年第1隊晉季後賽 光芒春訓就已預告會不一樣

光芒隊今年上演大翻身，今天靠卡米奈羅（Junior Caminero）九局下轟再見兩分砲、本季第40轟，以3：1擊敗太空人隊，這支前兩年都在美聯東區排名第4的球隊，成為今年大聯盟第一支拿到季後賽門票的勁旅。

光芒度過連兩個失望賽季，今年春訓時，棒球部門總裁尼德（Erik Neander）召集全隊喊話，相信今年會和前兩年不一樣，「我不是每年都會這麼做，只是當時覺得有必要，那是發自內心的，把我心中的想法告訴大家。」

季前許多預測都將光芒放在美聯東區墊底，尼德說：「他們當時可能覺得我是白癡，但我們是真的相信，這支球隊已經縮小與其他4支美東球隊的差距，而且距離比外界認為的更近。」他說：「不管接下來發生什麼事情，這支球隊都已經證明了我們的判斷是對的。」

今年與光芒簽下一年1300萬美元合約的先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）提到，尼德當時的談話，表明了球團高層、教練團的立場，那對選手帶來很大幫助，「他們從一開始就覺得我們會贏，覺得我們會是一支強隊，我認為那為我們引領了正確的方向。」

光芒繼2023年後重返季後賽，下一步目標將是美東冠軍，目前領先排名第二的洋基隊3場勝差。