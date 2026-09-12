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MLB／生涯僅3季出賽超過百場 「黑鱒魚」接受手術又報銷了

聯合新聞網／ 綜合報導
巴克斯頓決定於9月19日接受右髖關節鏡手術，並預計趕上2027年春訓。 法國新聞社
巴克斯頓決定於9月19日接受右髖關節鏡手術，並預計趕上2027年春訓。 法國新聞社

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雙城明星外野手「黑鱒魚」巴克斯頓（Byron Buxton）將於9月19日接受右髖關節鏡手術，本季又提前報銷了！最終停在93場的出賽，大聯盟生涯13個球季已是第10次無法跨過100場門檻。

「我只是不希望讓球隊陷入不好的處境。即使我一直努力想回來，沒有人知道它會不會再次發作、又會在什麼時候發作，但醫療團隊明確告訴我，它一定會再發生。」

巴克斯頓進一步表示，「所以當我聽到這件事時，我就覺得，『這聽起來一點都不好玩。』你知道它一定會發生，卻不知道究竟什麼時候會發生。」

總教練謝爾頓（Derek Shelton）則坦言，球隊原本還抱著巴克斯頓本季復出的希望，「我想我們確實抱有希望，但活在『希望』裡其實是一個需要很小心的地方。巴克斯頓是一名真正把球隊放在第一位的隊友，我很感激他甚至努力讓自己處於能夠回歸的狀態。但最終在與醫療團隊以及他本人討論後，他的情況並沒有改善到我們認為可以上場比賽的程度。」

事實上，巴克斯頓的右髖問題已經斷斷續續困擾他數年，儘管2024、2025年並沒有造成太嚴重的影響，今年5月卻再度發作，直到7月初症狀惡化，巴克斯頓才不得不進入傷兵名單，甚至因此錯過明星賽。第一次復出後，巴克斯頓也找不回上半季的狀態，接下來又兩度進入傷兵名單，卻始終無法徹底解決問題。

「我有好日子，也有壞日子。有一段時間我可能8打數4安打，然後想著，『我準備要翻過這一頁了。』。結果接下來4天，我卻會想，『我甚至不知道這個打席能不能把球棒揮出去。』。老實說，我不知道我們還能做什麼來避免事情走到現在這一步。我們打過針，也休息過，這些方法也讓我撐了幾年。我想，只是時間終究追上我了。」

巴克斯頓補充道，「很明顯，這畢竟是手術，所以未來某個時間點問題可能還是會再出現。但他們非常明確地向我保證，接下來剩餘的職業生涯，我應該都會沒問題。這絕對是最令人振奮的部分。」

對熟悉巴克斯頓漫長傷病史的隊友來說，捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）表示難受的是看著他又一次被迫離開球場，「他真的就是個鬥士。他已經帶著這個傷勢奮戰一段時間了，而且今年還是做出了很多不可思議的事情。我們都知道他是什麼樣的球員，也知道他是什麼樣的人。這確實替他今年出色的球季蒙上一層陰影，但絕對不會抹去他對這間休息室、以及對那些年輕球員帶來的影響。他永遠都會是這樣的人。」

現年32歲的巴克斯頓本季出賽93場比賽，在408個打席中繳出.254／.319／.511的打擊三圍、並敲出25發全壘打與46分打點，入選生涯第3次明星賽。

MLB 大聯盟 Byron Buxton

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