MLB／李灝宇守備數據「一片藍」 美媒看來年角色點出擔憂

效力老虎隊的旅美好手李灝宇本季在大聯盟打出亮點，但也還有許多有待進步之處，在棒球數據網站Baseball Savant上一片藍的數據，掀起「Tiger Territory」最新一集節目熱議，直言他的數據真的超慘，但看比賽又覺得是優點很多的選手。

節目主持人史戴克利（Kieran Steckley）在進入李灝宇的話題之前先提到，自己很喜歡看李灝宇打球，就連自己的老爸都在這批老虎年輕選手中最愛他，「我爸總是說，我就是喜歡看他打球。」史戴克利接著進入正題，指出光看李灝宇在Baseball Savant上的數據，會讓人產生懷疑，他怎麼能在大聯盟立足，「大家可以去看看他的數據，真的很慘，幾乎沒有什麼可取之處。但如果看他的比賽，你又會覺得他有很多優點，這真的很神奇。」

以評估選手守備綜合能力的Fielding Run Value來說，李灝宇為-8（比聯盟平均多失8分），在大聯盟只勝過5%選手，守備範圍更是落在倒數1%，比聯盟平均值少抓12個出局數，傳球臂力也只勝過16%選手。史戴克利說，「對李灝宇的所有正面印象，都沒有體現在這份數據上，上面滿滿都是代表聯盟倒數的藍色。」

The Athletic網站老虎隨隊記者史戴文哈根（Cody Stavenhagen）先前曾說，李灝宇在二壘是比托瑞斯（Gleyber Torres）更好的守備球員，在這集節目中也依然認為他會是堪用的二壘手，「但看到他的守備範圍掉到聯盟倒數1%，這不會是你想在二壘手身上看到的。」

史戴文哈根指出，李灝宇在第二次被升上大聯盟時，有段時間打得很好，為老虎帶來當時需要的能量與拚勁，但在他近期手感冷卻後，打擊又回到原本的習慣，對於外角高球揮空率極高。他也提到9月9日與雙城隊一戰，李灝宇首局攔截了一顆應有機會抓到本壘出局數的外野回傳球，「這是個明顯的失誤，據說他在休息室裡告訴教練，他覺得本壘抓不到，這顯示他的直覺、他的場上決策有時不是那麼準確。」

史戴文哈根說，看過了好的版本的李灝宇，也看過了不好的版本的李灝宇，他認為明年李灝宇仍會是老虎內野輪替的一環，但最終會扮演怎樣的角色值得關注，「我們已經看過他是具備調整能力的，他能重新站起來、打出驚喜，但在場上也確實還有很多粗糙的地方，這會讓我相當擔憂。」