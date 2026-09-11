MLB／與隆巴德共寫史上首見紀錄 洋基沃爾普：以為再也回不了大聯盟

洋基隊沃爾普（Anthony Volpe）重返大聯盟首戰就轟滿貫砲，彷彿浴火重生。賽後沃爾普有感而發，「我原本以為自己可能再也回不了大聯盟，所以現在只想把握好這次機會。」

沃爾普因表現不如預期被小聯盟調整，這段時間他加練二壘和三壘，今天比賽他3安猛打賞，包含一發滿貫砲。《OptaSTATS》指出，洋基成為大聯盟史上第一支連2天分別由游擊手與二壘手敲出滿貫全壘打的球隊。游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）昨天敲滿貫砲，今天輪到沃爾普。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）也透露，一直收到回報，沃爾普在小聯盟真的打得非常好。隊友多明奎茲（Jasson Domínguez）更形容，沃爾普到3A後突然變成邦茲（Barry Bonds）。當被問到邦茲這個比喻時，沃爾普笑說：「我不知道有沒有那麼誇張。」

沃爾普將功勞歸給3A教練團，特別點名板凳教練維拉茲奎茲（Gil Velazquez）和打擊教練梅根塔勒（Michael Mergenthaler），同時也提到隊友卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）的正面態度帶給他很多啟發，「你可以看到他就是很享受打球、很享受比賽。我覺得如果到下面還沒辦法做到這點，反而會顯得格格不入。」

沃爾普開轟後，主場球迷齊聲喊話，希望他走出休息區接受歡呼，沃爾普也照做，他受訪時笑說自己當下腦袋一片空白，「大家都一直叫我出去，整件事發生得很快。」談到重返大聯盟，沃爾普表示，「這裡毫無疑問是一個非常特別的地方。沒任何東西可以拿來交換這種感覺，但我們還有很多事要做。」