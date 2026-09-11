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MLB／寧可拉2A新秀上大聯盟 韓媒怒批道奇邊緣金慧成：當初幹嘛簽約

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇從2A把德保拉拉上大聯盟而非金慧成，讓韓國媒體感到不滿，更質疑「當初為什麼要簽下他？」 路透社
道奇從2A把德保拉拉上大聯盟而非金慧成，讓韓國媒體感到不滿，更質疑「當初為什麼要簽下他？」 路透社

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道奇日籍巨星大谷翔平因左膝與右上臂二頭肌不適，進入15天傷兵名單，球團決定從2A將農場頭號新秀、百大新秀第6的德保拉（Josue De Paula）拉上大聯盟，而不是本季長時間在3A的韓籍內野手金慧成，讓韓國媒體感到不滿，更質疑「當初究竟為什麼要簽下他？」

德保拉在大谷翔平缺陣期間，預計將擔任指定打擊或角落外野，他本季在2A展現長打與選球能力，出賽124場打擊率3成03、攻擊指數0.948，敲出27轟、104分打點及31次盜壘，表現十分亮眼，而27歲的金慧成本季曾在大聯盟出賽，但5月底下放3A後就沒再回歸，目前在3A出賽81場，打擊率2成68、OPS.688，敲出3轟、29分 打點及14次盜壘。

相比德保拉的豪華數據，金慧成表現較為平庸，但考慮到曾登上大聯盟的經驗以及3A的強度較高，韓媒仍將大谷翔平進傷兵名單會是金慧成重返大聯盟的契機，因此最終結果讓他們難以接受。《OSEN》直言，球團選擇「沒有大聯盟經驗、從2A升格的21歲新秀」，對金慧成而言相當苦澀，也反映他在球團規劃中被邊緣化的地位。

《My Daily》也表示，金慧成是「被遺忘的存在」，即便道奇包括大谷、拉辛（Dalton Rushing）等人因傷缺陣，是小聯盟球員前進大聯盟的機會，他卻始終沒有得到通知，「那當初為什麼要簽下他？ 」

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