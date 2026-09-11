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MiLB／亞運國手林昱珉中繼5局失1分 飆速150公里奪第8勝
旅美亞利桑那響尾蛇隊投手林昱珉為今年亞運代表隊成員，今天在小聯盟3A出賽，中繼5局投出6次三振失1分，最快球速150公里，拿下個人本季第8勝。
美職小聯盟3A賽事響尾蛇隊今天與科羅拉多洛磯隊交手，前3局打完響尾蛇隊2比1領先，4局上響尾蛇隊先發投手有狀況，1人出局後投出觸身球保送，響尾蛇隊換上台灣投手林昱珉接替中繼，雖先被跑者盜上二壘，但接著依序讓打者敲出右外野方向平飛球、投手方向滾地球出局、穩守不失分。
5局上林昱珉讓對手3上3下，響尾蛇隊5局下多添1分保險分，6局上2人出局後林昱珉先被敲出安打、投出四壞保送，接著又被敲出安打失掉分數，但及時回穩、沒有擴大失分危機。
7、8局林昱珉都讓對手3上3下，9局上被首名打者敲出安打，1人出局後退場，接替投手穩守不失分，響尾蛇隊順利以3比2拿下比賽勝利。
林昱珉今天總計用75球中繼投5局，僅被敲出3支安打，投出6次三振，失掉1分責失分，最快球速150公里，拿下個人本季第8勝，賽後防禦率5.39。
林昱珉為今年名古屋亞運棒球代表隊成員，根據中華隊總教練湯登凱昨天透露，林昱珉傾向會直接飛往日本與中華隊會合。
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