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MLB／頂級選球+長打破壞力 專家看道奇大物天花板是大空人強打

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇將農場頭號新秀德保拉拉上大聯盟，官網新秀專家卡利斯預測他將連續多賽季，繳出單季至少30轟。 路透社
道奇將農場頭號新秀德保拉拉上大聯盟，官網新秀專家卡利斯預測他將連續多賽季，繳出單季至少30轟。 路透社

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道奇日前將大谷翔平放進15天傷兵名單，並從2A將農場頭號新秀、百大新秀第6的德保拉（Josue De Paula）拉上大聯盟，官網新秀專家卡利斯（Jim Callis）也撰文預測這位年輕新星的未來模板，更提到他有可能連續多個賽季，繳出單季至少30轟。

21歲的德保拉在2022年與道奇簽約，並在今年首度於2A開季，出賽124場打擊率是恐怖的3成03、攻擊指數0.948，敲出27轟104分打點。優異表現再加上球隊當家大谷翔平缺陣，讓他得到跳過3A直升大聯盟的機會，也成為道奇球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）自2024年10月上任後，首位不用打3A就站上大聯盟紅土的道奇野手。

德保拉身高約190公分，體重約84公斤，被形容為「體型較小、運動能力更好的太空人強打艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）」，並且他除了原始的長打力量外，還有遠超同齡的選球眼光與打擊紀律。

而今年德保拉的火力又更進化，雖然追打率22%高於去年的14%，但對於他的年紀與層級而言仍是高檔表現，且揮空率僅15%，第90百分位的擊球初速更高達104英哩（約167.37 公里）、最快111英哩（約178.64公里）。卡利斯認為，對比現役大聯盟球員，德保拉同時具備老虎少主麥戈尼格（Kevin McGonigle）擊球能力與紅人22歲新星史都華（Sal Stewart）長打力量。

不過德保拉的最大問題在於守備，由於直覺不足，讓他在左外野判斷、跑動路線與守備範圍都低於平均，臂力則是維持在及格線。綜上所述，卡利斯預測，德保拉在大聯盟賽季末到季後賽的上場機會仍待觀察，但只要順利上場，以現有的技能就足夠讓他在未來角逐打擊王，同時也能做到連續數個球季，上演單季至少30轟。

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