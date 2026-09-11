MLB／3A邦茲！洋基沃爾普回歸首戰就轟滿貫 夢迴世界大賽對道奇

洋基隊沃爾普（Anthony Volpe）今天重返大聯盟，擔任先發第9棒二壘手，7局下轟出滿貫砲，單場3安猛打賞，幫助洋基以10：3擊垮洛磯隊，系列賽完成橫掃。洋基贏球，同時光芒隊輸給勇士隊，雙方勝差只剩3場。

沃爾普曾奪下游擊金手套，去年因傷守備表現受到影響，休賽季動左肩手術，今年復出後攻守表現仍未達到預期，因此被下放小聯盟3A，改由大物隆巴德（George Lombard Jr.）擔任主戰游擊手。沃爾普下放小聯盟後加練二壘和三壘，尋求更多大聯盟上場空間，驚喜的是，沃爾普打擊徹底爆發，隊友多明奎茲（Jasson Domínguez）形容「突然變成邦茲」。

本場比賽沃爾普頂替受傷的奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）擔任先發二壘手，埋伏在第9棒。洋基開賽靠賈西亞（Luis García Jr.）2分砲先馳得點，2局下沃爾普擊出適時安打，進帳1分打點。6局下沃爾普又敲出安打。

7局上結束洋基只以4：2領先，但7局下布朗克斯轟炸機徹底爆發，「左打法官」瓊斯（Spencer Jones）敲安掃回2分，接著又攻佔滿壘，沃爾普一棒將球送出右外野大牆，這發滿貫砲將比數改寫為10：2，洋基終場以10：3拿下勝利。

沃爾普回歸大聯盟首戰總計4打數3安打，包含生涯第4發滿貫砲，打回5分打點。這是他自2024年世界大賽G4對道奇隊後，首度轟出滿貫砲，打擊率上升至0.251、OPS值0.682，首次鎮守二壘沒有失誤。