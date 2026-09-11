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MLB／PCA本季10WAR領跑MVP！ 大谷最強二刀流賽季也沒達成
小熊「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）本賽季打擊、跑壘跟守備實力超群，幾乎預訂拿下國聯MVP。且這位明星外野手的WAR（勝利貢獻值、fangraphs版）高達10.0，超越大谷翔平二刀流表現最佳的賽季，若成功獲選有望創下睽違24年超狂紀錄。
阿姆斯壯本季累積40轟、36盜，不僅成為隊史首位24歲以下達陣「40、30」的打者，更有望突破「40、40」大關，成為史上第7人。此外，他在中外野的守備不容忽視，本季累積16分防守得分貢獻（DRS），在大聯盟個位置中排名第七，出局貢獻值（OAA） 25更是高居聯盟第一。
加上阿姆斯壯作為打者的各維度表現堪稱極致，也讓他的WAR高達10.0，遙遙領先所有MVP競爭者。若他能夠維持這數字到賽季末並成功奪下MVP，將成為傳奇強打邦茲（Barry Bonds）後，國聯第二位10.0WAR的打者。
至於現役能夠達到單季WAR值至少10.0的球員僅有4位，包含洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）、天使「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、道奇球星貝茲（Mookie Betts）以及皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）。而奪下MVP三連霸以及4座MVP獎盃大谷翔平，生涯WAR值表現最佳的賽季是2022年效力天使隊，當時他以二刀流身分繳出15勝、34轟，WAR值是9.2。
不過大谷翔平今年受傷勢影響，二刀流只維持半季，恐怕無緣MVP4連霸以及第5座MVP獎盃。
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