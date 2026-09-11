MLB／大谷明明有傷GM卻說外界大驚小怪 美媒質疑溝通出了錯

大谷翔平在多重傷勢夾擊之下打打停停，最終還是躲不過進入傷兵名單，引發許多討論，資深記者羅森索（Ken Rosenthal）在「Foul Territory」節目中提出質疑，直指大谷並未充分且準確向球團表達傷勢，而現在面臨的考驗就是與時間賽跑。

大谷在道奇隊的近7場比賽只打了1場，道奇原先希望透過讓他休兵休養傷勢，但在昨天確認他仍有不適，總教練羅伯茲（Dave Roberts）最終決定將他放進傷兵名單，更坦言更早就該這麼做。

羅森索今天在節目中聊到此事，點出大谷的膝蓋傷勢早在5月就已經浮現，且從6月（實際為7月）之後就沒有投球，他在這樣的情況下持續出賽數個月、從未進入傷兵名單，直到最近這些問題再次浮現，而道奇又讓他休了4天後再次出賽，「總經理高梅斯（Brandon Gomes）當時還說『這不是身體傷勢問題』，但事實上，這就是傷勢問題。」

高梅斯上周受訪時提到，「只要大谷有點低潮，外界總是會很嚴格看待，但就目前來看，我不認為有什麼需要擔心的。」更稱大谷是「自身偉大的受害者（a victim of his own greatness）」。

羅森索說：「包括我自己在內，很多人都在想，這次事件是不是顯示一位球員擁有太大權力？我不知道問題是不是真的出在這裡，但可以說的是，選手並未準確向球團溝通自己的身體狀況，我們在過去幾年看過許多案例，選手希望留在場上，因此隱瞞了自己的傷勢。」

羅森索說：「大谷並不是第一個這樣做的道奇選手，克蕭（Clayton Kershaw）、弗里曼（Freddie Freeman）都這麼做過，但現在對大谷來說，問題在於時間緊迫，你必須確保他能在季後賽時恢復正常打擊，因為他真的太重要了。」