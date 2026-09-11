MLB／曾評價大谷打擊像高中生 名記評價平良海馬：看起來像消防栓

大聯盟賽季還沒結束，ESPN知名記者帕桑（Jeff Passan）就撰文分析今年休賽季自由市場，提到日職球星平良海馬、伊藤大海和佐藤輝明都會挑戰大聯盟，對這3人都給予正面評價。

今年休賽季大聯盟將展開勞資談判，討論薪資上限等議題，外界預測可能封館。帕桑認為各隊可能先按兵不動，等新版勞資協議出爐後再開始操作。不過日職球星平良海馬、伊藤大海和佐藤輝明，預計都會在現行入札制度下，在12月1日前完成簽約。

帕桑預測道奇隊塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）將打破山本由伸的投手合約紀錄，總值突破3.25億美元。史特拉斯堡（Stephen Strasburg）當年獲得7年2.45億美元合約，如果聯盟未導入薪資上限，史庫柏可能拿到這個數字的兩倍，如果是這個數字，合約長度至少10年。

帕桑過去曾評價大谷翔平打擊只有高中生程度，慘遭打臉。這次他再度大談日本球員，他指出現年27歲的平良海馬身高172.7公分、99.8公斤，大聯盟沒有任何一名先發投手，身材像平良海馬這樣，看起來像消防栓。平良海馬外型看起來更像牛棚投手，有點像金鶯隊賈西亞（Rico Garcia）。

不過球探看過他本季效力西武獅隊的表現後，一面倒給予高度評價，根據一般球探評估習慣，平良海馬具備很多不討喜條件，包含身高太矮、身材太厚實，但最後球探們發現一件事，平良海馬實在太強，強到根本無法忽視。

平良海馬能投8種球路，包含四縫線速球、卡特球、變速球、橫掃球、滑球、指叉球、二縫線速球，及很少使用的曲球。最近一次先發在第7局，速球飆到100英里，本季平均球速95.6英里，是今年日職所有投手最快。目前仍有部分球隊擔心，平良海馬比較適合當後援；但也有其他球隊完全把他視為先發投手，甚至有機會成為非常優秀的先發。

另外，現年29歲的右投伊藤大海也預計將透過入札制度挑戰大聯盟，多支MLB球隊已開始為他做準備，伊藤大海今年速球速度略降，平均約92英里。不過和平良海馬一樣，擁有多樣球路，主要依靠滑球與指叉球，同時也會搭配卡特球、曲球、變速球及二縫線速球。伊藤最沒有疑問的一項能力就是吃局數，2025年幾乎投滿200局，本季目前也突破150局，連5個球季至少投滿150局。

打者方面，現年27歲的佐藤輝明今年有望在日職拿下打擊三冠王、連霸MVP。佐藤輝明有三振偏多和守備位置仍未確定的問題，打擊型態沒村上宗隆那麼極端只有「保送、三振、全壘打」，守備也比村上宗隆更穩定。村上宗隆加盟白襪隊後，首賽季就打出極具震撼力的表現，讓不少球隊感到後悔。這樣的情況，對佐藤輝明來說更加有利。