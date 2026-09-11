MLB／巨人慘到出錢拜託球迷來 祭優惠季票進場回饋15%贏球再加碼

巨人隊慘澹賽季，為了在球季尾聲填滿座位出奇招，上周通知季票球迷，出席1場平日賽事就回饋票價15%，巨人贏球加碼5%，回饋金將進入購票帳戶，用於未來折抵購票。

大聯盟例行賽季進入尾聲，巨人以62勝85敗排名國聯西區第4，本季主場9場低於3萬人的比賽，全數出現在8、9月，顯示低迷的戰績影響球迷進場意願。

根據當地媒體SF GATE報導，巨人季票球迷在上周收到信件，文中寫著球團與球迷一樣對於巨人今年的戰績感到失望，但傷病打擊了球隊陣容，因此有許多新面孔穿上橘黑戰袍，球團期盼球迷能在最後幾場主場賽事持續到場，支持這些年輕選手，所以決定提供進場獎勵。

球團針對9月的6場平日主場提供優惠，包括8日到10日與紅雀隊3連戰、22到24日與雙城隊的3連戰，季票球迷到場就將獲得票價15%回饋，若巨人贏球加碼5%。以已經結束的巨人對紅雀3連戰來說，巨人3戰橫掃，球迷每場可拿到20%回饋。

這項獎勵排除將季票透過二手門票市場轉賣的持有者，但如果是由自己的購票帳戶直接轉讓，依然可以拿到回饋，意即就算自己無法到場，仍然可透過將門票轉贈親朋好友拿到回饋。

巨人發言人表示，隨著學校開學，較難進場平日賽事，球團希望藉由此舉吸引更多球迷在平日走進球場，「球季的最後階段，會有許多新人站上大聯盟，有些人甚至是生涯初登場，我們希望能讓他們體驗最棒的甲骨文球場，場內坐滿熱情的巨人球迷，為比賽帶來活力。」