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MLB／洋基沃爾普「變成邦茲」重返大聯盟 隆巴德：我不尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
沃爾普。 美聯社
沃爾普。 美聯社

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洋基隊當家二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）因右手拇指扭傷，進10天傷兵名單，因此決定將從3A拉上「變成邦茲（Barry Bonds）」的沃爾普（Anthony Volpe）。

奇森姆昨天滑壘傷到右手拇指，洋基教頭布恩（Aaron Boone）表示，奇森姆接下來7到10天都不會進行任何棒球活動。奇森姆最近才迎來本季最佳時刻，過去28個打席13次上壘，上壘率高達0.464。本季奇森姆打擊率0.232，OPS值0.715，有19轟、55打點、40次盜壘。

沃爾普今年休賽季接受左肩手術，但出賽56場，打擊率0.240、OPS值0.647，僅1轟、19分打點。因此洋基將游擊大物隆巴德（George Lombard Jr.）升上大聯盟，取代先發游擊位置；沃爾普則是回3A練習守其他位置，總計先發守二壘19場、三壘3場、游擊15場。

打擊方面，沃爾普也出現復甦跡象，9月1日至6日期間，21打數11安打，打擊率0.524，包含3支二壘打、3支全壘打、6分打點、8得分與5盜壘。他的隊友多明奎茲（Jasson Domínguez）受訪時形容，「沃爾普到3A後，突然變成邦茲。」

隆巴德今天敲出洋基本季首發滿貫砲，賽後被問到，沃爾普回來是否會尷尬，隆巴德回應，「我不會尷尬，我們知道棒球世界長怎樣，任何事都有可能發生。」

布恩談到沃爾普時表示：「我覺得他現在狀況非常好，他在下面真的很有產量，也打得很好，而且對其他守備位置也適應得不錯。我非常尊重這個人，也很尊重這名球員，他一直都非常職業，球團交給他什麼任務，他都全力去做。」

洋基交易大限換來的強打一壘守賈西亞（Luis García Jr.），上季效力國民隊有129場守二壘，但守備表現差勁。對於賈西亞是否移防二壘，布恩表示，「這確實是我們會討論的選項之一，但目前主要還是把他當一壘手。」

洋基 沃爾普 隆巴德 奇森姆

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