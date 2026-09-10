MLB／山本由伸勝投秘訣包括泡熱水澡 節制飲食但想吃紅豆麵包

山本由伸今天對紅人隊先發7局失1分，優質表現奪下本季第13勝，締造個人單季最多勝紀錄，幫助道奇隊14：1獲勝，拚出7連勝，賽後談到投球表現，他說：「沒有做什麼特別改變，就像往常一樣，專注每一局投球。」

山本前年大聯盟首季一度受傷，出賽18場投出7勝2敗，去年完整球季30場12勝8敗，今年勝場數寫下新紀錄，目前出賽26場投出13勝8敗，防禦率2.62在國聯排名第4。

被問到大聯盟首季一度因傷缺陣，後來能夠穩定先發輪值的秘訣，他表示，無論私生活還是訓練，都要踏實地過好每一周，好好飲食和睡眠，還會泡熱水澡放鬆身心，這些生活中的基本環節尤為重要。

至於有哪些曾經喜歡、但現在不再吃的食物，山本笑說：「其實相當多，最想吃的東西比如紅豆麵包之類，各種各樣都有。」

山本用90球完成7局任務，只被揮出3支安打，唯一失分是4局上被克魯茲（Elly De La Cruz）轟出陽春砲，飆出10次三振追平個人單場最佳紀錄。

克魯茲把山本97.4英里速球轟成中外野方向403英尺全壘打，連續5場開轟寫下個人生涯最佳紀錄，山本說：「本來想投內角高球，結果稍微偏低進到中間，真的感到非常懊悔。」