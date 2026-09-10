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MLB／克魯茲連3天轟道奇先發投手 雙殺守備傳球速度102英里超驚人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
克魯茲連續3天轟道奇先發投手，近5戰都有全壘打。 美國聯合通訊社
克魯茲連續3天轟道奇先發投手，近5戰都有全壘打。 美國聯合通訊社

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紅人隊作客洛杉磯一勝難求，今天遭山本由伸封鎖，又以1：14不敵道奇隊，3連戰遭橫掃，24歲明星游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）4局上轟出陽春砲，本季第26轟攻下全隊唯一分數，連續5場比賽出現全壘打也創下個人生涯4年新高。

克魯茲連轟道奇3名先發投手，前天先轟西恩（Emmet Sheehan），昨天再轟史庫柏（Tarik Skubal），中左外野方向兩分砲達444英尺，成為道奇球場本季最大號全壘打。

這位24歲好手愈打愈猛，今天4局上看到山本投出第1球就出棒，把97.4英里速球轟成中外野方向全壘打，飛行距離也達403英尺，紅人官網形容當今棒壇頂尖投手也無法阻擋克魯茲，這也是山本本季第19次挨轟。

克魯茲不只對道奇3連戰砲火凶猛，2局下演出雙殺守備，轉傳一壘的球速更達102英里，紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）說：「看克魯茲打球很有趣，在這樣一個乏善可陳的夜晚，他的表現確實令人印象深刻。」

這支陽春砲是克魯生涯第223支長打，超越楊恩（Dmitri Young）成為隊史第三多的左右開弓打者，只落後羅斯（Pete Rose）868支、歐斯特（Ron Oester）265支。

道奇 克魯茲 MLB

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