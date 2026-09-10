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MiLB／好慘！道奇狄亞茲復健賽控球又壞掉 0.2局失1分

聯合新聞網／ 綜合報導
狄亞茲（Edwin Diaz）。 法新社
狄亞茲（Edwin Diaz）。 法新社

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狄亞茲（Edwin Diaz）休賽季以3年6900萬美元合約加盟道奇隊，卻繳出防禦率11.85的慘澹成績，8月19日因傷進傷兵名單，今天在3A復健賽控球又崩盤，0.2局丟1分。

狄亞茲7日重返投手丘，1局投出1次保送，0失分，16球僅7好球。今天與太空人3A交手，狄亞茲一上來就投保送，抓下1個出局數後，再投出保送，接下來又因為暴投被攻佔二三壘，隨後因滾地球失掉分數，隨後就被換下場。

總計狄亞茲只抓2個出局數，22球只有10好球，投出2保送，失掉1分。狄亞茲本季在小聯盟3A出賽5場，3.1局投出6K、4保送，防禦率8.10，每局被上壘率2.10。

狄亞茲本季在大聯盟出賽16場，13.2局投出19次三振、10保送，防禦率11.85，每局被上壘率2.56，被打擊率0.385。

Edwin Diaz 道奇

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