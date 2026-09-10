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MLB／道奇將大谷翔平放進傷兵名單！德保拉從2A直上大聯盟
大聯盟官網報導，大谷翔平進入傷兵名單，道奇隊將農場頭號新秀、百大新秀第6的德保拉（Josue De Paula）拉上大聯盟。德保拉預計美國時間周五上大聯盟，當天將在邁阿密與馬林魚隊展開系列賽。
現年21歲的德保拉，2022年被道奇從多明尼加簽下後，很快就證明自己是小聯盟最成熟的年輕打者。MLB Pipeline指出，德保拉是道奇農場自席格（Corey Seager）之後，打擊能力最成熟的新秀。
德保拉是一名外野手，身高約190公分，體重約84公斤，被形容為「體型較小、運動能力更好的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）」。德保拉擁有出色原始長打力量，加上優異的選球眼，展現極佳的好球帶判斷與打擊紀律。
德保拉本季在2A累積588個打席，敲出27支全壘打、104打點與31次盜壘，打擊率高達0.303，OPS值0.948。
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