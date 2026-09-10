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MLB ／單季百勝不是夢！釀酒人系列賽橫掃小熊 91勝領先全聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
釀酒人隊。 美聯社
釀酒人隊。 美聯社

釀酒人隊今天主場迎戰小熊隊，靠著前3局海灌7分的兇猛火力，讓對手即便在比賽尾聲猛攻也無濟於事，最終以8：6橫掃拿下勝利，完成系列賽橫掃，91勝傲視全聯盟，朝單季百勝高歌猛進。

釀酒人「契丹人」葉力奇（Christian Yelich）首局就發力，一二壘有人情況下狙擊小熊先發高斯曼（Kevin Gausman）的紅中四縫線速球，轟出3分砲。第2局輪到喬里歐（Jackson Chourio）、康崔拉斯（William Contreras）接力開轟清空壘包，第3局喬里歐再靠著關鍵安打送隊友回本壘，僅前3局球隊就狂得7分，取得絕對優勢。

直到第8局結束釀酒人都還以8：1取得大幅領先，不過九局下牛棚突然放火，投手史普洛特（Brandon Sproat）開局連續投出3次保送，製造滿壘危機，接手的烏里貝（Abner Uribe）也沒能阻止攻勢，單局失掉5分出現懸念，好在最終球隊仍保住領先，以8：6奪勝，系列賽橫掃小熊，先發韓德森（Logan Henderson）也用5局失1分飆6K的好表現，收下本季第10勝。

賽後釀酒人戰績91勝56敗獨走全聯盟，勝率更是高達61.9%，衛冕軍道奇沒突破90勝，以88勝57敗排在全聯盟第2。目前釀酒人還有15場比賽要進行，有機會挑戰單季百勝。

MLB 釀酒人 小熊 葉力奇 道奇

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