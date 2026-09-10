MLB／教士主場22年最熱的一天 梅里爾雙響砲、6分打點轟垮國民

教士隊主場沛可球場（Petco Park）啟用22年最熱的一天，梅里爾（Jackson Merrill）火力大爆發，全場5打數4安打，轟出雙響砲、攻下6分打點，幫助教士9：2擊敗國民隊，國聯外卡排名升至第3，領先響尾蛇隊半場勝差。

今天比賽開打時，氣溫達華氏95度（攝氏35度），寫下沛可球場新紀錄，原來最高溫是2015年9月10日教士、洛磯隊之戰，當時華氏93度。

梅里爾3局下揮出兩分打點三壘打，幫助教士3：2超前比數，5局下轟出兩分砲，7局下追加陽春砲，8局下內野安打攻下第6分打點，締造個人單場最多打點紀錄，也是隊史第3位雙響砲加上三壘打的球員，追上1998年馮恩（Greg Vaughn）、2001年柯勒斯科（Ryan Klesko）。

教士拚出4連勝，也讓國民吞下7連敗，響尾蛇今天2：5不敵皇家隊，分區、外卡排名遭教士超前，兩隊在例行賽最後階段相爭外卡愈來愈激烈。