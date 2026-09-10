MLB／朗希Live BP飆11K狀態絕佳 道奇總仔：客場行就有機會回歸

道奇「令和怪物」佐佐木朗希8月底在一場比賽中手指水泡，後續進入傷兵名單，目前已經邁入復健階段且恢復狀況良好，今天進行Live BP（實戰投打練習）更是僅被敲3安飆出11K。

佐佐木朗希8月27日對上勇士的比賽中，在第四局突發右手中指水泡破裂，最終提前退場，留下3.1局失4分數據，隔日進入15天傷兵名單。

好在佐佐木朗希的傷勢恢復狀況良好，日前進入牛棚練投，今天進行Live BP更是火力全開，總計投4.2局用75球，面對18名打者僅被敲3支安飆出11K。對於自己的狀態，他則回應：「無論如何，能夠用投球對決打者，我都覺得很好。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也在今天透露，佐佐木朗希良好的恢復狀況，讓他有機會在這次客場之旅就歸隊，「但還是會再觀察一下他（佐佐木朗希）的狀況」。而他也明確表示，佐佐木朗希回來後就會以先發出戰，意味著最快在12日開始的馬林魚3連戰，或是15日的紅人4連戰，就有機會看到這位24歲年輕好手回歸。