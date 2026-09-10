快訊

習近平的「江式遺產」？解讀高調紀念江澤民的政治涵義

赴美覓職爆爭議 校長高為元親上火線致歉：非把清大當備胎

棒球／日職唯一3千安張本勳辭世享壽86歲 曾給王柏融高度評價

MLB／朗希Live BP飆11K狀態絕佳 道奇總仔：客場行就有機會回歸

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇佐佐木朗希手指起水泡進入傷兵名單，恢復狀況良好，今天進行Live BP更是飆出11K。 法新社
道奇佐佐木朗希手指起水泡進入傷兵名單，恢復狀況良好，今天進行Live BP更是飆出11K。 法新社

道奇「令和怪物」佐佐木朗希8月底在一場比賽中手指水泡，後續進入傷兵名單，目前已經邁入復健階段且恢復狀況良好，今天進行Live BP（實戰投打練習）更是僅被敲3安飆出11K。

佐佐木朗希8月27日對上勇士的比賽中，在第四局突發右手中指水泡破裂，最終提前退場，留下3.1局失4分數據，隔日進入15天傷兵名單。

好在佐佐木朗希的傷勢恢復狀況良好，日前進入牛棚練投，今天進行Live BP更是火力全開，總計投4.2局用75球，面對18名打者僅被敲3支安飆出11K。對於自己的狀態，他則回應：「無論如何，能夠用投球對決打者，我都覺得很好。」

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）也在今天透露，佐佐木朗希良好的恢復狀況，讓他有機會在這次客場之旅就歸隊，「但還是會再觀察一下他（佐佐木朗希）的狀況」。而他也明確表示，佐佐木朗希回來後就會以先發出戰，意味著最快在12日開始的馬林魚3連戰，或是15日的紅人4連戰，就有機會看到這位24歲年輕好手回歸。

MLB 道奇 佐佐木朗希

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／山本由伸單季13勝個人新高 道奇7連勝離分區5連霸近了

道奇隊今天在主場火力全開，全場出現14支安打，包括4支全壘打，以14：1狂電紅人隊，不但完成3連戰橫掃，而且最近拚出7連勝，山本由伸優質先發奪下本季第13勝，單季勝場數寫下生涯3年新高。

MLB／李灝宇單季出賽破百台將第一人 得33分超越張育成2021年紀錄

老虎、雙城隊本季最後一次交手，旅美好手李灝宇擔任老虎先發2棒二壘手，全場5次打擊雖未揮出安打，但獲得3次保送、跑回兩分，單季得33分寫下大聯盟台灣球員新紀錄，老虎終場7：2獲勝，主場系列賽2勝1敗。

MLB／大谷近7戰第6次缺席 羅伯茲後悔當初應直接放傷兵名單

道奇隊今天將在主場紅人隊進行3連戰最後一戰，挑戰7連勝紀錄，推出山本由伸登板先發，賽前公布先發打線，大谷翔平未在其中，已是近7戰第6次，仍有進入傷兵名單的可能性。

MLB／村上宗隆第31轟救不了白襪 超越大谷、岡本獨居日本球員第1

白襪隊重砲村上宗隆今天開轟，對海盜隊之戰8局下轟出陽春砲，本季第31支全壘打出爐，獨居大聯盟日本球員第1，但白襪又以2：4落敗，主場3連戰輸掉前兩戰，美聯中區領先情勢還是有些緊張。

MLB／史瓦柏第44轟滿貫砲擊沉太空人 亞土維達2500安現役第二人

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天再度開砲，對太空人隊之戰6局下轟出滿貫砲，本季第44轟出爐，穩居大聯全壘打王，太空人老將亞土維（Jose Altuve ）也達到生涯2500支安打里程碑，費城人終場11：7獲勝，仍居國聯外卡排名第1。

MLB ／單季百勝不是夢！釀酒人系列賽橫掃小熊 91勝領先全聯盟

釀酒人今天主場迎戰小熊，靠著前三局海灌7分的兇猛火力，讓對手即便在末局猛起也無濟於事，最終以8：6橫掃系列戰，同時也拿下傲視全聯盟的91勝，朝單季百勝高歌猛進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。