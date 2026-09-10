MLB／洋基大物炸裂滿貫砲比肩名宿 賈吉復出首安幫小老弟「慶祝」

洋基隊今天主場對決洛磯隊，大物游擊手隆巴德（George Lombard Jr.）從日本強投菅野智之手中夯出生涯首發滿貫砲締造隊史新猷，隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）也用傷癒復出後首安、單場雙安的好表現幫學弟慶祝，洋基也在兩人帶領下以6：1拿下2連勝。

洋基開賽就放煙火秀，先是賈西亞（Luis Garcia Jr.）在二局下敲出陽春砲拿下開門紅，進帳本季第29轟，接著隆巴德在三局下滿壘情況，逮中菅野智之投進紅中的超甜滑球，一棒掃出右外野全壘打牆，是生涯首支滿貫全壘打與本季第3轟。

洋基隆巴德今天對決落磯敲生涯首發滿貫砲，締造隊史新猷。 美聯社

這驚天一轟讓隆巴德以21歲又99天的年紀，成為洋基隊史第三年輕擊出滿貫砲的球員，而前兩名都是由名宿曼托（Mickey Mantle）創下，分別是20歲又280天以及20歲又283天，但這兩轟都是發生在客場，隆巴德成為隊史最年輕在洋基主場轟滿貫砲的球員。

看到小老弟的優異表現，老大哥們也給予火力支援，賈吉敲出回歸後首安，同時繳出單場雙安的成績單，明星外野手貝林傑（Cody Bellinger）則是在八局下開轟，進帳本戰第6分；守備方面，先發華倫（Will Warren）繳出6局失1分8K的優質先發，進帳本季第10勝，創下生涯勝投數新高，最終洋基就以6：1帶走勝利，近10戰拿下7勝狀態回溫。