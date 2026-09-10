MLB／村上宗隆第31轟救不了白襪 超越大谷、岡本獨居日本球員第1

白襪隊重砲村上宗隆今天開轟，對海盜隊之戰8局下轟出陽春砲，本季第31支全壘打出爐，獨居大聯盟日本球員第1，但白襪又以2：4落敗，主場3連戰輸掉前兩戰，美聯中區領先情勢還是有些緊張。

海盜今天採取投手車輪戰，全場動用8名投手，白襪前6局掛零，打完7局1：3落後；村上8局下面對海盜第7任投手威佛（Luke Weaver），轟出中右外野方向381英尺陽春砲，白襪終場仍以兩分之差落敗。

這是村上近4戰第2轟，本季31轟追平蒙哥馬利（Colson Montgomery），並列白襪最多轟球員，道奇隊大谷翔平、藍鳥隊岡本和真30轟在大聯盟日本球員並列第2。

白襪先發投手馬丁（Davis Martin）投5局失1分、吞下5連敗，從6月11日投贏勇士隊後，接下來13場先發未贏，一直拿不到本季第10勝。

白襪本季戰績75勝70敗，在美聯中區只領先守護者隊2場勝差，例行賽最後17戰面臨分區冠軍保衛戰。