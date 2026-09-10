MLB／史瓦柏第44轟滿貫砲擊沉太空人 亞土維達2500安現役第二人

費城人隊重砲史瓦柏（Kyle Schwarber）今天再度開砲，對太空人隊之戰6局下轟出滿貫砲，本季第44轟出爐，穩居大聯全壘打王，太空人老將亞土維（Jose Altuve ）也達到生涯2500支安打里程碑，費城人終場11：7獲勝，仍居國聯外卡排名第1。

費城人打完前5局5：6落後，6局下攻下6分逆轉戰局，史瓦柏從太空人第3任投手布魯法（AJ Blubaugh）的手中轟出滿貫砲，幫助費城人擴大領先5分，這是他近5戰第4轟，成為贏球大功臣。

費城人王牌投手桑契斯（Cristopher Sanchez）表現不佳，先發6局被揮出10支安打，包括兩支全壘打，失6分全是自責分，但靠隊友火力援助，還是拿到本季第17勝，和紅襪隊格雷（Sonny Gray）並列大聯盟勝投王。

亞土維4打數1安打，3局上面對桑契斯揮出二壘打，生涯16年效力太空人達到2500安紀錄，隊友在三壘休息區慶祝這一刻，中外野牛棚的後援投手也向這位前美聯MVP致意。

道奇隊弗里曼（Freddie Freeman）6月10日對海盜隊之戰，達到生涯2500安里程碑，亞土維今天成為現役球員第2人，也是大聯盟史上第102人。

太空人官網指出，亞土維如果按照目前的速度，本季結束時將達2515安，接下來3季必須揮出485支安打，才能在合約期滿時達到3000安紀錄。