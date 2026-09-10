MLB／道奇近7戰大谷第6次缺席 羅伯茲坦言當初應直接放進傷兵名單

道奇隊今天將在主場紅人隊進行3連戰最後一戰，挑戰7連勝紀錄，推出山本由伸登板先發，賽前公布先發打線，大谷翔平未在其中，已是近7戰第6次，仍有進入傷兵名單的可能性。

道奇從4日擊敗紅雀隊開始，最近6場比賽全勝，目前88勝57敗在大聯盟排名第2，只落後釀酒人隊；大谷在這6場比賽有5場坐板凳，只有前天對紅人之戰亮相，3次打數掛零，吞下兩次三振、被保送1次，本季出賽134場打擊率2成77、全壘打30支、打點80分。

大谷一直在處理左膝、右二頭肌舊傷，教練團原本希望他恢復到「不會反覆出現」的程度，但實際情況並非如此。

大谷本來預定今天出賽，但昨天向球團反應，之前一次揮棒動作，右二頭肌還是感到不舒服；道奇官網指出，他可能再次面臨進入傷兵名單的問題，二刀流球員最短期限是15天。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「令人擔憂的是大谷休4天後，只打了4個打席，卻在其中一次感到不適，導致我們無法繼續推進，這很令人失望。」

羅伯茲坦言，有考慮大谷可能需要休養15天，這並非理想情況，但依然堅持「對大谷最有利就是對我們最有利」的原則。

道奇原本評估大谷連休4天未出賽，時間已經足夠，他本人也同意這個安排，羅伯茲說：「回過頭來看當下情況，我確實希望當時直接把大谷放進傷兵名單。」