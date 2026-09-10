MLB／李灝宇單季出賽破百台將第一人 得33分超越張育成2021年紀錄

老虎、雙城隊本季最後一次交手，旅美好手李灝宇擔任老虎先發2棒二壘手，全場5次打擊雖未揮出安打，但獲得3次保送、跑回兩分，單季得33分寫下大聯盟台灣球員新紀錄，老虎終場7：2獲勝，主場系列賽2勝1敗。

今天剛好是李灝宇生涯第100場出賽，繼胡金龍、林子偉、張育成之後，成為第4位出賽數破百的台灣野手（張育成生涯235場最多），第1、3、4局都獲保送，7局下遭三振，8局下揮出三壘滾地球出局，本季打擊率2成56、 安打69支（包括13支二壘打）、全壘打8支、打點37分。

張育成2021年效力守護者隊時，得32分原是台將單季紀錄，李灝宇今天不但超前，單場3次保送也創個人新高，更是首位單季出賽數破百的台灣球員；老虎本季還有16場比賽，李灝宇繼續挑戰張育成單季9轟、39分打點、14支二壘打紀錄。

老虎雖贏得這次系列賽，但本季對戰雙城5勝8敗結束，目前67勝79敗在美聯中區排名第4、外卡第9，沒有機會搶到季後賽門票。