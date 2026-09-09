MLB／史庫柏繳轉戰後道奇最長先發 西語老師：很像山本由伸

道奇隊塞揚左投史庫柏（Tarik Skubal）漸入佳境，今天主投7.1局只失2分，幫助道奇以3：2擊敗紅人隊。史庫柏的表現讓「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）想起山本由伸。

7.1局是史庫柏創轉戰道奇隊後新高，他受訪時表示，「我認為先發投手的工作就是兩件事。第一，每次登板都要讓球隊有贏球機會；第二，就是能吃多少局數就盡量吃多少。」

史庫柏加盟道奇後先發7場，43局送出48次三振，只有10次保送，失14分，防禦率2.95。史庫柏加盟道奇時間不長，但已留給隊友深刻印象，「西語老師」赫南德茲直呼：「我覺得他很像山本由伸。」

「每次他拿到球，我們都會期待他投出一場非常好的比賽。現在能站在同一邊看他投球真的很有趣，因為我們不用再面對他了。」赫南德茲說。